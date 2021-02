No pueden regresar

Semana, revista de Colombia, entrevista a nuestro presidente Lenin Moreno. Gloso el espacio en que los 4Pelagatos lo comentan. Moreno y el Ecuador merecen que se difunda.

El mandatario, sencillo y sin pretensiones, es valiente. Está entero en ‘Moreno vuelve trizas a Correa’: ‘lució irreconocible por la certeza y sobriedad con que respondió a cada pregunta’. Semana había entrevistado previamente a Correa: ¿Uriel apoyó a Arauz con 80 000 dólares? … y C., en su más puro estilo, endosa la denuncia a Moreno con ‘insultos que los periodistas no osan repetir’. ¿Cuándo no?, preguntamos…



Contra el estilo cloacal del ex, Moreno expresa: C. mintió al Ecuador y al mundo; la justicia lo condenó ‘por secuestrador, corrupto y ladrón’. Semana sabe que “de ganar Arauz, Moreno no ‘tendrá dónde esconderse” y él lo corrobora: “como no tuvieron dónde esconderse ninguno de los asesinados en su gobierno: el general Gabela, Bosco Wisuma, el capitán Ortega, Quinto Pazmiño, su esposa, su suegra; el periodista Valdivieso y un montón de etcéteras”. Evoca a Galo Lara y a su esposa molida a golpes hasta perder el niño que esperaba. “Así eran las venganzas del expresidente”. Y ofrece al Ecuador una lista de violaciones flagrantes, asesinatos, secuestros y crímenes por orden del ex”.

-‘Si triunfara Arauz ¿retrocedería el Ecuador sus avances contra la guerrilla?’ Moreno resume: ‘Después del triunfo de C. se formó una franja en la que transitaban libremente los traficantes: […] “yo la detecté al asumir la presidencia y conocí las patrañas montadas por C., que conocía de la presencia de estos grupos y se apoyaba en ellos para empezar a formar grupos insurgentes en nuestro país”. El periodista insiste: ¿Permitía esas actividades? “Deduzca usted: inutilizaron los radares, no compraron armamento para la policía y el ejército. Deduzca usted”. Cita Semana palabras en clave de los ELN que ansían ‘afianzar su estrategia en la frontera con el amigo del cinturón’… Deduzcamos.



¿Y si regresaran?... Moreno contesta: “ya me han perseguido. Tienen el poder del dinero que se llevaron y el poder del narcotráfico».

Los Pelagatos muestran un perfil de Moreno que el país desconoce pero intuye, pienso yo; y concluye: “Moreno destrozó la imagen que Correa se labró y lo hizo ante Vicky Dávila que, en las entrevistas al expresidente, lo ha tratado más como hincha que como periodista”. «Si el comportamiento dictatorial y criminal regresa, estaré ahí en la lucha».



¿Irreconocible Lenín Moreno? No, para mí: se mostró el que sustancialmente es. Sé que nuestra historia lo reivindicará; que le dará el puesto que merece como a un presidente decente, que denunció y descubrió al país circunstancias que nadie como él habría podido mostrar. Solo imaginemos de qué modo el inmundo correísmo se habría lanzado contra Lasso, entonces el otro contendiente, de haber intentado mostrar aun una mínima parte de lo que cometieron.