Las próximas elecciones

Si bien ya no sería novedad la proliferación, que desde ya se avizora, de pre candidatos y auto candidatos para los comicios de Presidente y Vicepresidente de la República y de asambleístas, que culminarán el 28 de febrero del 2021, en caso de que sea necesaria sólo una vuelta, o el 11 de abril si hay balotaje, en cambio habrá una serie de novedades que, sin duda, causarán cambios en los resultados del trascendental evento.

El proceso prácticamente se inició con la elaboración y aprobación del presupuesto para la organización de esta lid democrática y con la decisión del Consejo Nacional Electoral, del 31 de octubre del presente año, de eliminar del Registro de Organizaciones Políticas a 46 movimientos y un partido



Pero dicha decisión fue revocada 51 días después por el Tribunal Contencioso Electoral, que, más bien, expidió seis sub reglas para que el CNE “aplique adecuadamente la normativa para la extinción de partidos”.



Una de las mayores novedades de la elección siguiente es que esta vez se aplicará el método Webster en vez del D´Hondt para la asignación de escaños de asambleístas, parlamentarios andinos y vocales de las juntas parroquiales y la votación se hará por listas cerradas o en plancha y no por candidatos individuales.



Otra novedad es que, como establece la norma legal correspondiente, podría elegirse uno o más asambleístas en alguna o algunas provincias en las que hubiere aumentado su población, lo cual se verificará con el censo nacional que se realizará en el año 2020.



Según las proyecciones del INEC, Ecuador tendrá 17´710.643 habitantes para el año 2021. Sin embargo hay que anotar que surgen voces que proponen la reducción del número de legisladores.



Mientras tanto, está en la cuerda floja la Presidenta del conflictivo Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, por el juicio político planteado en la Asamblea Nacional por el bloque parlamentario de Creo, que cuenta con el respaldo de miembros de varios partidos y movimientos, que han anotado que podrían hacerlo extensivo a los dos vocales que la apoyan de manera incondicional.



Faltan todavía algo más de catorce meses para estos comicios y ya comienza la multitud de pre candidatos, muchos de ellos sin merecimientos ni posibilidades de éxito en las urnas, pero, así mismo, algunos políticos con amplia trayectoria, que coinciden con el criterio de que se conforme un frente nacional amplio, que permita una verdadera transformación del Estado y el fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos, la economía del país, etc., y, desde luego, que logre buen resultado en las elecciones del 2021, tarea difícil pero no imposible, para lo cual es indispensable invocar al verdadero patriotismo y dejar de lado las ambiciones de los políticos y de los partidos involucrados.



Todo por el bien de la patria y con la amarga experiencia de épocas recientes.



cjaramillo@elcomercio.org