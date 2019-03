¿El nulo será más votado?

Si se aspira que haya la nulidad del proceso de elección de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), para que nadie sea elegido, por el Art.147 de la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia, numeral 3, esto sólo podría darse “Cuando los votos nulos superen a los votos de la totalidad de candidatas o candidatos, o de las respectivas listas, en una circunscripción determinada, para cada dignidad”.

Trabajemos con números. El total de empadronados es de 13’261.994 electores. Podría haber entre ausentismo y votos en blanco algo menos del 25%, con lo cual los votantes serían más/menos 10 millones de personas.



Para el ejercicio tomemos la papeleta en que se votaría por tres consejeros varones de entre 28 candidatos. Si se anula una papeleta, se anulan tres votos.



Si en el ejercicio, un millón de papeletas son anuladas, su consecuencia es que habría tres millones de votos nulos. No habría candidato alguno que se le acerque, pero los tres mejores votados serían elegidos consejeros de la lista de varones.



Cosa similar sería en la papeleta para elegir las tres consejeras y también en la papeleta para elegir el consejero por la diversidad, pueblos, nacionalidades, indígenas, montubios y afro ecuatorianos.

¿Por qué la propuesta y la tendencia del voto nulo?, por el cuestionamiento al creado Cpccs en la Asamblea de Montecristi, como un supuesto quinto poder, siendo que, en los hechos, en la década del correato, fue un espacio servil a la orden del gobernante autoritario. Sus designados –salvo excepciones- están bajo procesos penales.



El voto nulo podría ser lo más votado en las tres papeletas, difícil que supere al número de la totalidad de votos por candidatos, pero evidentemente afectaría a la legitimidad de la votación y presionaría la reforma constitucional y la legal para eliminar el Consejo o modificar sus competencias.



¿Sólo los del voto nulo tienen ese cuestionamiento?, no, muchísimos más coinciden, pero piensan que su voto debe ser para impedir que lleguen no deseables a ese Consejo, ya que siempre habría elegidos; para el efecto, proponen identificar a quienes podrían actuar con ética y dignidad –para algunos, los menos malos- en caso de ser elegidos. La campaña del correato, única fuerza política que promueve una lista de personas para intentar copar el Consejo indicado, publicitando que revisaría todo lo actuado por el Consejo transitorio presidido por el doctor Julio César Trujillo, se denuncia como conspiración contra la democracia.



No sugiero como votar, sólo pido que se vote a conciencia. Por favor, para nada votar en blanco. De no querer hacerlo por un candidato, anule la papeleta. Si queda en blanco, alguien podría marcarlo por un candidato.



