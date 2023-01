Muchos han visto el video en el que un miembro de la policía se desvanece a la espalda del ministro del Interior Juan Zapata y dos policías de alto rango. El Ministro no puede ver lo que sucede; por el ruido de la caída mira rápido hacia atrás. Ve al policía desvanecido, trata de seguir contestando la pregunta como si nada y apenas, sin inmutarse, dice “ayúdenle por favor” y completa “pasa en las mejores familias, no se preocupen, estamos…”. Sigue sentado, indiferente, parece que lo que le preocupa ese momento es que pase todo rápido para continuar con lo suyo. Mientras tanto, otras personas ayudan. Los acompañantes del ministro muestran una mayor atención. Tampoco llegan a levantarse o ayudar. El policía es retirado, la conferencia sigue.

La imagen en su conjunto me ha causado indignación. No se entiende la indiferencia ante el desmayo de una persona, cuando se esperaría una mínima reacción: atenderlo de alguna forma, ayudarle o, al menos, expresar preocupación. En ese momento no se sabe si el desmayo se debe a un tema menor o es un grave problema de salud.

No creo que alguien crea que el ministro debía prestarle primeros auxilios, hacer algo heroico o extraordinario; pero sí se esperaba que exprese alguna emoción ante una situación de incertidumbre por la salud de un ser humano, que sufre un problema.

Como sucede en la actualidad son las redes sociales, que traen las distintas miradas frente a este hecho, la respuesta ha sido dispar; muchos han cuestionado lo sucedido, se han presentado ejemplos de como otros han reaccionado en situaciones parecidas. Sin embargo, a un buen número de personas les ha parecido que criticar esa falta de reacción es una actitud política, una exageración, un “joden ante todo”.

Podrán acusarme de exagerado, pero me niego a considerar como aceptable la falta de empatía ante una situación que parece amenazar la salud o la integridad de una persona; eso no tiene relación alguna con la posición política o la simpatía ante el personaje.