Francisco y Venezuela

Columna llena de insultos contra el papa fue la de Oscar Vela el domingo en este diario. Entrevista llena de críticas contra el papa fue la de Osvaldo Hurtado en radio el lunes antepasado. Representantes de posiciones ultraliberales de derecha los dos, ya han criticado antes a la Iglesia, pero esta vez su retórica se salió de madre, llenándose la boca contra Francisco como cómplice de Maduro, aunque de su apodíctica condena salvan a los obispos de Venezuela, quienes ––según ellos, en oposición al Papa–– sí han criticado al dictador y sus desafueros.

Con todo respeto, demostraré a estos amigos que están equivocados porque asumo que no fue de adrede que ocultaron pruebas contundentes, obligación de quien se precie de hablar con la verdad.



Si lo hubieran hecho, sabrían que Francisco el 8 de junio de 2017, dijo personalmente a los miembros de la presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana que “en la voz de los obispos venezolanos también resuena la mía”. Bastaría eso para destruir sus argumentos, críticas e insultos. Pero hay más, mucho más: ya el 10-04-14, el Papa hizo un fuerte reclamo por la violencia en Venezuela e instó a respetar la verdad y la justicia; el 1-03-15, condenó la muerte de estudiantes que protestaban pacíficamente; en 10-2016, cuando la propia oposición venezolana se lo pidió, aceptó facilitar el diálogo con el gobierno; el 2-12-16 dio a conocer las cuatro condiciones para la negociación (“elecciones, restitución de la Asamblea Nacional, apertura del canal humanitario y liberación de los presos políticos”) y el 29-04-17, en rueda de prensa a bordo del avión en que volvía de Egipto, dijo que no se habían cumplido esas condiciones por lo que era imposible continuar el diálogo. Allí describió la hipocresía del gobierno (sin usar esa palabra) como un “sí, sí pero no, no” y habló de “la grave crisis humanitaria, social, política y económica que está extenuando a la población”. Al día siguiente, en su mensaje urbi et orbi, cuestionó “la situación en Venezuela, con numerosos muertos, heridos y detenidos” y abogó por los derechos humanos de su población.



¿Desconocen quienes hablan contra el Papa que fue la diplomacia vaticana la que consiguió el pronunciamiento conjunto de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, Paraguay y Uruguay sobre la crisis venezolana?, ¿que fue ella la que propició las reuniones que llevarían a crear lo que se conoció luego como el Grupo de Lima?, ¿que el 4-08-17 llamó a evitar la nueva Constituyente y que el Papa fue el primero en desconocerla por haber sido impuesta por Maduro sin el voto popular? En fin, ¿qué les molesta a estos enemigos de Francisco? ¿Qué no sea neoliberal? ¿Que pida, una y otra vez, una salida pacífica? ¿O lo que quieren es poner a Francisco a la cola de Trump para invadir Venezuela?