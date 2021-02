Fraude, ayer y hoy

No es la primera ocasión y, seguramente, no será la última: en elecciones populares se producen votaciones diferentes, surgen acusaciones de fraude y exigen que se cuenten nuevamente las actas ante delegados especiales de cada candidato; y, si es posible, con la presencia de observadores extranjeros.

Por ejemplo, en el torneo electoral en que triunfó el Presidente de la República Dr. Camilo Ponce Enríquez (1956) la diferencia de votos con el contendor Dr. Raúl Clemente Huerta (conocido entonces como el “gallo de pelea” del liberalismo de la Costa), el social cristiano triunfador Dr. Ponce obtuvo 178.424 votos; y el Dr. Huerta 175.378: una diferencia de apenas 3.049 sufragios. En aquella contienda obtuvieron votación también el señor Carlos Guevara Moreno, identificado como el “Capitán del Pueblo” del entonces poderoso partido C.F.P; así como el Dr. José Ricardo Chiriboga Villagómez, ex Presidente del Concejo Municipal de Quito y personaje de mucha valía humana y política.

Igual que hoy, en aquel entonces partidarios de los dos primeros favorecidos con el voto popular, proclamaron anticipadamente el triunfo y patrocinaron una contienda apasionada, que se extendió hasta ante el Tribunal Electoral que admitió la reapertura amplia y crítica de las actas y su examen. (Los datos numéricos, constan en el libro “En El Palacio de Carondelet”, del autor Eduardo Muñoz Borrero)



Pequeña diferencia se produjo también en el torneo del año 1998 cuando fue elegido Presidente el Dr. Jamil Mahuad. El triunfante obtuvo 2´212.836 votos; y su cercano contendor, señor Álvaro Noboa, 2´140.628. La diferencia fue apenas de 72.208 votos.



(Estos resultados aparecen en el libro “Memorias”, del valioso periodista Alfonso Espinosa de los Monteros, quien estuvo cercano a los acontecimientos y candidatos e, inclusive, a los peligros físicos que se producen en estas lides)

En aquella elección intervino el Dr. Rodrigo Borja, quien ocupó el tercer lugar. Años antes, obtuvo la Presidencia de la República, patrocinado por su partido Izquierda Democrática. Esta mención viene a cuento porque en la actual aparece un candidato nuevo, el señor Xavier Hervas, también de la ID. Si persiste en la actividad política, a lo mejor sería Presidente en un futuro cercano.



El número de votos actual se explica porque ha crecido la población sufragante, lo cual determina que las cantidades totales sean millonarias. En la actual de 2021, la contienda fue respecto a 4.312 candidatos entre presidenciables y legisladores. Pero las acusaciones de “fraude” son las mismas de antaño; y, esta vez, parecen tener fundamento.

Es interesante que no se escuchan clarines de guerra política, pero si no examinan las actas ampliamente, quedará en la conciencia pública la idea de fraude. Eso dañaría a la democracia.