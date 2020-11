Entes internacionales contaminados

Altos organismos externos, respetables por su trayectoria y trascendencia a nivel regional, continental y mundial, se han visto disminuidos y deteriorados por acciones que evidenciarían la supuesta contaminación política y parcialidad, que inciden y retrasan decisiones que no debieran ser subjetivas e ideológicas, sino apegadas al Derecho Internacional, convenios y tratados, con respeto a las resoluciones de cada país.

Unasur es una de las evidencias regionales y hoy está sin rumbo. Funcionó sesgada con mandatarios del socialismo del siglo XXI, que luego quedaron al descubierto por sus tropelías, abusos de poder, corrupción, incluso unos condenados, que debilitaron a la institucionalidad democrática.



La Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) coopera en inteligencia, intercambio de información, seguimiento y aprehensión de quienes son reclamados por la justicia de cada nación. Empero, también con presunta injerencia política cuando en determinados casos hace caso omiso a decisiones soberanas de la justicia de un país o por lo menos demora sus decisiones pese a la insistencia de pedidos de alerta roja para sentenciados en todas las instancias, agotados los recursos judiciales y con fallos ejecutoriados. El caso de corrupción Sobornos, en donde fueron condenados el ex presidente prófugo en Bélgica y casi una veintena de ex altos funcionarios del régimen correísta y empresarios privados. El organismo sospechosamente retarda su decisión y se presume la influencia de asesores identificados con la tendencia política de los sentenciados.



El Ecuador ha presentado la candidatura del jurista Íñigo Salvador para una de las seis vacantes de jueces de la Corte Penal Internacional en La Haya, cuya elección se prevé en el primer trimestre del 2021. Además de ser el Procurador del Estado, ha tenido una larga trayectoria académica. Profesor dos décadas en la PUCE de Derecho Internacional Público, Internacional Penal e Internacional Humanitario, instructor en eventos de la Cruz Roja Internacional, cursos, seminarios y autor de obra de Derecho Internacional Penal.



Sin embargo, el Comité Asesor de Candidaturas ha emitido un informe, que no es vinculante para la elección de la Asamblea de Estados Partes, que no toma en cuenta su hoja de vida y por ello Ecuador ha pedido la reconsideración de su evaluación, en la que expresa su inconformidad y extrañeza por la falta de objetividad del comité, que deja dudas por sus procedimientos superficiales inequitativos. Aquí también se podría presumir la injerencia en la Corte de representantes vinculados a países del socialismo del siglo XXI, en donde pesaría más por haber sido parte procesal y acusador como abogado del Estado en el caso Sobornos, lo que más bien debiera ser un mérito en la lucha mundial contra la corrupción.