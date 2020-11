Los candidatos y la seguridad

Uno de los pilares del Estado se asienta en la seguridad. Un todo integral que atraviesa la defensa, el orden público y el marco para el desarrollo en paz y en libertad.

En esa medida es algo responsable y prioritario que los aspirantes a llegar al Palacio de Carondelet se pronuncien y lo hagan desprovistos de demagogia.



La coyuntura que atraviesa el país, su situación geoestratégica en el continente y los factores que muestran el creciente impacto de la violencia y la delincuencia y aspectos relativos a una visión de interconexión continental de los problemas nos llevan a pensar en visiones profundas.



En esta columna expertos y especialistas formulan sus ideas, las trasladamos sin más. Los candidatos tienen la palabra.



El general Paco Moncayo, ex candidato presidencial, ex legislador, ex alcalde de Quito y ex comandante de las Fuerzas Armadas nos aporta con esta interrogante: ‘Conociendo que en una democracia las Fuerzas Armadas y la Policía se deben al conjunto de la Nación y constituyen el único medio por el que el Estado ejerce el monopolio legal y legítimo de la violencia, ¿respetará y fortalecerá su institucionalidad, estabilidad y apoliticidad?



María Fernanda Noboa, experta en seguridad y catedrática universitaria pregunta: ¿Cómo se reconstruirá un sistema seguridad pública que desde el Estado y sus diversas instituciones o entidades garantice una gobernanza adecuada para la seguridad integral de manera anticipativa y preventiva frente a las problemáticas específicas transnacionales ( crimen organizado transnacional ) en las fronteras norte y sur?



El coronel Mario Pazmiño ex jefe de Inteligencia Militar plantea: ¿Qué política pública usted desarrollaría para impedir, reducir y combatir la penetración del narcotráfico y el crimen organizado en los estamentos gubernamentales, los organismos de control operacional (Policía, FF.AA. Aduana, Autoridad Portuaria, Dirección de Aviación Civil) y los organismos de Justicia (Jueces y Fiscales).



Lautaro Ojeda, sociólogo, académico y escritor de varios libros sobre esta temática propone mejorar y profundizar substancialmente la calidad del debate político sobre las causas y factores que originan la delincuencia y violencia social. Esta campaña puede ser una buena oportunidad para ello. Ojeda quiere saber la postura de los candidatos sobre una reforma o un nuevo sistema de investigación y persecución criminal eficiente que contribuya a la fundamentación de la inteligencia criminal coyuntural y estratégica.

Formula además la importancia de contar con investigaciones y estudios sobre delincuencia criminal y violencia social para llegar a propuestas dirigidas hacia cambios colectivos orientados a educar para la paz, la convivencia ciudadana, la justicia y el respeto a la ley.



Daniel Pontón es catedrático y experto en seguridad: ‘Mi pregunta sería: ¿Qué haría usted en su gobierno ante la actual situación del sistema penitenciario?’