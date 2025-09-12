Los perros no dicen “hola” ni “adiós” como los humanos. Sin embargo, su lenguaje corporal revela mucho más de lo que pensamos, según El Tiempo de Colombia. Cada gesto, movimiento o postura cumple funciones sociales esenciales. Para los dueños, a veces parecen simples rutinas; para los caninos, son mensajes claros de bienestar y vínculo.

👀 ¿Qué señales muestran los perros?

Cuando los dueños se despiden, los perros adoptan conductas llamadas “señales de calma” o de corte social, explica la página Supermanada. Algunos giran la cabeza hacia otro lado, bostezan durante o después del contacto, se lamen los labios repetidamente o apartan la mirada. También pueden olfatear el suelo, sacudirse como si estuvieran mojados o alejarse físicamente. Cada uno de estos gestos indica que su firulais cierra la interacción sin conflicto.

🐕 Lo que revela la ciencia

Un estudio de la revista Animals asegura que estas conductas disminuyen la probabilidad de confrontaciones. Además, otro artículo en Animal Cognition las clasifica como mecanismos de apaciguamiento. Entender estos signos no solo fortalece la relación, sino que también permite interpretar el bienestar emocional de nuestra mascota. Los expertos coinciden en que prestar atención a estas pequeñas señales mejora la convivencia diaria y evita malentendidos.

💡 Consejos para dueños atentos

Observar estas señales requiere pausa y detalle. Cuando un perro se despide, no lo interrumpas; deja que muestre su lenguaje corporal completo. De acuerdo con El Tiempo de Colombia, la socialización y la educación que reciben los animales determinan cómo expresan estos gestos. Cada lamido de labios o movimiento de cola es un mensaje que refuerza el vínculo afectivo. Comprenderlo convierte un simple adiós en un acto de comunicación consciente.

