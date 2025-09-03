Los casos de maltrato animal no cesan en Ecuador. Uno de los últimos se conoció la noche del 2 de septiembre de 2025; ocurrió en Guayaquil.

La Dirección de Protección de los Derechos de los Animales del Municipio de Guayaquil atendió una denuncia que destapó una escena de abandono y sufrimiento.

Dentro de una vivienda se encontraron 10 perros: uno de ellos sin vida y los demás caminando entre heces y suciedad.

Según el reporte municipal, la responsable de los animales aseguró ser rescatista y explicó que acudía “cada ciertos días” para dejar comida.

Sin embargo, la ausencia de atención constante derivó en condiciones indignas que atentaron contra la salud física y emocional de los canes.

“Rescatar nace del amor, pero también exige responsabilidad, porque ayudar no significa acumular más de lo que podemos manejar. A veces ayudar hasta donde realmente podemos es lo más humano”, destacó la Dirección en un comunicado compartido en redes sociales.

Las autoridades retiraron a los animales y abrieron un expediente administrativo contra la mujer.

Los animales tiene necesidad básicas

De acuerdo con la American Veterinary Medical Association (AVMA), los perros requieren como necesidades básicas:

Alimentación adecuada y acceso permanente a agua limpia.

y acceso permanente a agua limpia. Refugio seguro que los proteja de la intemperie.

que los proteja de la intemperie. Atención veterinaria regular para prevenir enfermedades y aliviar el dolor.

para prevenir enfermedades y aliviar el dolor. Ejercicio y estimulación mental que eviten el estrés y los comportamientos agresivos.

que eviten el estrés y los comportamientos agresivos. Interacción social y afecto, pues los perros son animales gregarios que sufren si permanecen aislados.

El incumplimiento de estas condiciones se considera maltrato animal. La Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) sostiene que el bienestar implica no solo la ausencia de hambre o enfermedad, sino también la posibilidad de expresar conductas naturales.

Reacciones en redes sociales por acumulación de animales en Guayaquil

Amantes de los animales y rescatistas independientes alzaron la voz en defensa de los perritos y exigieron a las autoridades sancionar a la tutora. Además, hicieron un llamado a las personas que colaboran con los rescates, ya sea con alimento o dinero.

“Cuando apoyen a rescatistas, fíjense por favor en las condiciones en las que tienen a los animalitos. Rescatar no es acumular, es sacarlos de la calle para darles un hogar”, escribió Carla, de la iniciativa Carla y sus amigos, en una historia de Instagram.