La Casa de la Moneda de Japón anunció la emisión de dos sets conmemorativos para celebrar el 40 aniversario de Dragon Ball. El primero incluye monedas de curso legal y una medalla de plata con la imagen de Goku, mientras que el segundo ofrece una medalla de cobre con otra representación del personaje.

La institución detalló que estos lanzamientos forman parte de las celebraciones del aniversario, que oficialmente tuvo lugar en noviembre de 2024, pero que se mantiene vigente en el año natural de la conmemoración.

Set principal de monedas proof de Dragon Ball

El set principal está compuesto por seis monedas de curso legal acuñadas en 2025, con denominaciones entre 1 y 500 yenes. Se acompaña de una medalla de plata que muestra a Goku en su niñez en el anverso y el logotipo del 40 aniversario en el reverso, con un acabado iridiscente.

¡Preciosas las monedas conmemorativas por el 40º Aniversario de ‘Dragon Ball’!



Desde ayer pueden reservarse con la opción de dos modelos distintos. Incluyen estuche y libreto especial



– Moneda de Plata. 16.500¥ (95€) 25.000 Unid.



– Moneda de Cobre. 3.100¥ (18€) 60.000 Unid. pic.twitter.com/yFF9OGUfUE — Viva Er Manga (@VivaErManga) September 6, 2025

El paquete se presenta en un estuche de cuero y tendrá un precio de 16 500 yenes (aproximadamente 95 50 euros o 110 dólares). La Casa de la Moneda informó que se pondrán a disposición un máximo de 25 000 unidades.

Segundo set con medalla de cobre de Goku

El otro set está conformado por una medalla de cobre rojo. En el anverso figura Goku adulto y en el reverso la esfera de dragón de cuatro estrellas.

Japón celebra sus 40 años con monedas de Dragón Ball 🐉🪙

🧵 pic.twitter.com/25QNJYegLy — Patata Caricaturas (@PATATAdibujo) September 8, 2025

Este producto se entregará en un estuche especial, con un precio de 3 100 yenes (18 euros o 20 dólares) y una tirada de 60 000 unidades.

Disponibilidad y proceso de compra

Las solicitudes de compra están abiertas entre el viernes 4 y el 25 de septiembre, tanto por correo postal como en la tienda en línea de la Casa de la Moneda.

En caso de que la demanda supere la oferta, los compradores serán seleccionados mediante sorteo.

Con información de EFE