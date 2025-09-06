La Unidad de Bienestar Animal de Quito (UBA) rescató a una perrita herida en el rostro y abandonada en un espacio público. La canina recibe atención médica y cuidados en un centro municipal.

Más noticias

Perrita herida fue atendida por la Unidad de Bienestar Animal de Quito

La Unidad de Bienestar Animal de Quito encontró a una perrita herida gravemente durante una inspección reciente. Los funcionarios actuaron tras una alerta ciudadana que informó sobre un caso de abandono en la capital. La perrita presentaba lesiones visibles en la cabeza y el rostro y estaba sola sin asistencia veterinaria.

Los equipos municipales activaron de inmediato el protocolo de rescate y trasladaron al animal hasta uno de los centros de cuidado. Los veterinarios brindan atención médica y aplican tratamientos especializados para estabilizar su salud. El personal también ofrece cariño y acompañamiento para disminuir el sufrimiento que generó la situación de abandono.

Se busca a los responsables que hirieron y abandonaron a la perrita herida en Quito

La Unidad de Bienestar Animal informó que continuará con las visitas al lugar donde se produjo el hallazgo. Los técnicos levantarán informes y buscarán a los tutores responsables del animal para determinar las infracciones cometidas. La entidad aclaró que documentará el caso y presentará las evidencias necesarias para que se sancionen las acciones de maltrato.

Las autoridades recordaron que los animales de compañía no deben permanecer en espacios públicos sin supervisión. Los tutores tienen la obligación de garantizar seguridad, protección y bienestar a las mascotas. El incumplimiento de estas responsabilidades puede generar sanciones administrativas y procesos legales, además de poner en riesgo la vida de los animales.

Los animales de compañía en la calle es un problema constante en Quito

El abandono de mascotas representa un problema constante en la capital y genera llamados de atención desde organizaciones de protección animal. Los colectivos denuncian que cada mes se reportan casos de perros y gatos que aparecen en calles, parques y quebradas en condiciones de desnutrición o enfermedad.

De acuerdo con información proporcionada por la Unidad de Bienestar Animal (UBA), 324 animales fueron abandonados en Quito durante 2024.

Sin embargo, la cifra podría ser mayor, ya que en la capital existen varias fundaciones que rescatan animalitos de forma independiente.

Este problema refuerza la necesidad de programas de educación y campañas de esterilización para frenar la reproducción no controlada y evitar el maltrato.

Además, hasta 2023, había un perro callejero por cada 19 habitantes en Quito. Ese es el número que la Unidad de Bienestar Animal (UBA) presentó tras una estimación realizada en noviembre de 2023.

También se incrementó el número de canes en jauría; la cifra es del 67%. El 33% restante permanece solo. Estos últimos caminan por toda la ciudad soportando frío y hambre.

La Unidad de Bienestar Animal de Quito impulsa jornadas de adopción responsable para ofrecer hogares seguros a animales rescatados. Los especialistas destacan que cada adopción debe basarse en un compromiso de cuidado permanente. Los funcionarios recalcan que una mascota depende de la dedicación de sus tutores para vivir protegida y en condiciones dignas.

La entidad municipal de Quito recuerda a la ciudadanía que la protección animal requiere acción comunitaria. Las denuncias oportunas permiten salvar vidas y garantizar que los casos de crueldad no queden impunes.

Información externa: Qué son los animales de compañía