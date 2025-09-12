El anuncio sacudió las redes sociales. Mónica Ojeda compartió en su cuenta de Instagram una noticia increíble: ‘Mandíbula’, su novela publicada en 2018 por Editorial Candaya, será adaptada a la televisión. La producción estará en manos de Diego Luna, Gael García Bernal y Nick Antosca, según informó el medio especializado Deadline.

Más noticias

Ojeda escribió: “Esto está pasando y todavía ni me lo creo. Gracias a Diego Luna, Gael García Bernal, Nick Antosca y Michelle Garza Cervera por apostarle a esta historia en donde miedo y deseo son una misma cosa”. Su mensaje reflejaba gratitud y asombro, mientras agradecía a su agencia literaria y a la editorial.

🌙 Mónica Ojeda: la joya ecuatoriana

La notica llena de orgullo al país. Una autora ecuatoriana, con un estilo fuerte y poético, llegará a las pantallas bajo el respaldo de dos de los actores más reconocidos de México.

No te pierdas de leer: Japón lanza monedas de Goku por los 40 años de Dragon Ball

Deadline confirmó que Luna y García Bernal, a través de su productora La Corriente del Golfo, trabajan junto a Nick Antosca y Alex Hedlund, de Eat the Cat, en la adaptación de ‘Mandíbula’. La dirección estará a cargo de Michelle Garza Cervera, conocida por ‘Huesera: The Bone Woman’, mientras que Jaquen Castellanos asumirá el guion.

📖 ‘Mandíbula’, un animal salvaje

La novela no es un texto convencional. Así lo definió Fernando Endara, docente de la Universidad Indoamérica, al señalar que ‘Mandíbula’ “es un animal salvaje suelto y desbocado, un imaginario poético embriagador, brutal e inolvidable”.

Endara explicó que la obra mezcla terror, deseo y el tránsito a la adolescencia. Su estructura fragmentada invita al lector a descubrir el horror en medio de la cotidianidad. La historia gira en torno a Fernanda, estudiante de un colegio del Opus Dei, secuestrada por su profesora Clara en un bosque cercano. A partir de allí se despliega una red de juegos de poder, violencia y deseo que desafía los límites de la narrativa tradicional.

🕯️ Un culto blanco y perturbador

La reseña de Libros Prohibidos resalta el carácter inquietante de la novela. Subraya que el miedo en ‘Mandíbula’ no proviene de lo sobrenatural, sino de lo instintivo y lo incontrolable. Ese ‘horror blanco’, como lo llama Ojeda, nace de la luz y no de la sombra.

En la novela, un grupo de adolescentes inventa un culto al Dios Blanco en un edificio abandonado. Allí realizan retos extremos, se hieren, cuentan historias macabras y buscan sentir la intensidad de lo prohibido. La reseña compara esta atmósfera con los cuentos de la escritora argentina Mariana Enríquez, donde el dolor y el peligro son una forma de sentirse vivas.

😱 El giro en la literatura hispanoamericana

Para Fernando Endara, ‘Mandíbula’ ubica a Ojeda dentro de un grupo de autoras latinoamericanas que exploran universos femeninos violentos y eróticos. Su estilo dialoga con Lovecraft y Poe, pero también con las ‘creepypastas’ y las leyendas urbanas.

Te puede interesar: ‘Hiedra’: Lo que significa que una película ecuatoriana gane un premio en Venecia

Libros Prohibidos añade que, al retratar relaciones enfermizas entre madres e hijas, Ojeda desmonta la figura de la maternidad idealizada en contextos católicos. Ese choque genera un terror más íntimo, un vértigo emocional.

✨ De Guayaquil al mundo

La noticia de la adaptación sorprendió a la propia autora. En Instagram agradeció a las mujeres “que imaginan peligrosamente” y dedicó la noticia al Dios Blanco, esa deidad creada en las páginas de ‘Mandíbula’.

Con este anuncio, Mónica Ojeda se suma a una tendencia internacional que busca nuevas voces literarias para la televisión. Deadline destacó la fuerza de su obra y el interés de productores de renombre en llevar su historia a un público más amplio.

El camino de ‘Mandíbula’, de Guayaquil a Hollywood, apenas comienza. Lo que inició como un libro audaz ahora se prepara para convertirse en serie. La pregunta que queda es inevitable: ¿cómo se verá el horror blanco en la pantalla?

Te recomendamos: