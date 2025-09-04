El esperado ‘Hollow Knight Silksong’ de Team Cherry ya está disponible y su lanzamiento ha provocado un fenómeno sin precedentes en el mundo de los videojuegos. Millones de jugadores intentaron descargarlo al mismo tiempo, provocando la caída temporal de Steam, PS Store, Nintendo eShop y Microsoft Store. Según Hobbyconsolas, el ‘metroidvania’ (género inspirado en sagas como ‘Castlevania’ y ‘Metroid’) se activa en todas las plataformas tras seis años de espera desde su anuncio oficial.

‘Hollow Knight Silksong’ se lanzó el 4 de septiembre de 2025.

Twitch registró más de 200 000 espectadores simultáneos en el primer minuto.

La avalancha afectó a todas las tiendas digitales principales.

Game Pass permitió acceso a algunos usuarios pese a las caídas.

La edición física se espera para 2026.

The hunt is on! Hollow Knight: Silksong is available now on all platforms, including day one on Xbox Game Pass! pic.twitter.com/A4w2nMAz0k — Team Cherry (@TeamCherryGames) September 4, 2025

Más noticias

⚠️ ‘Hollow Knight Silksong’: caída histórica en Steam

Steam, la plataforma de Valve, fue una de las primeras en experimentar problemas. Los usuarios no pudieron acceder a la ficha ni completar la compra, mientras que Nintendo eShop, PS Store y Microsoft Store registraron fallos similares, de acuerdo con AS. Las tiendas comenzaron a normalizar su funcionamiento horas después, aunque algunos usuarios en Nintendo Switch todavía reportaban problemas.

SteamDB registró más de 47 000 jugadores simultáneos.

En Twitch, los directos superaron los 300 000 espectadores.

Muchos jugadores ya disfrutan del juego en PC y consolas.

Usuarios en PS5 experimentaron la desaparición temporal de la ficha del juego.

La avalancha refleja la alta demanda y popularidad de Silksong.

No te pierdas de leer: ¿Nicki Nicole tiene un nuevo romance? Esto pasó con Lamine Yamal

🎮✨Las claves de ‘Hollow Knight Silksong’

El éxito de Hollow Knight Silksong, de acuerdo con La Vanguardia, no se explica solo por su lanzamiento reciente. Tras seis años de espera, el juego se convirtió en un fenómeno viral incluso antes de ponerse a la venta, generando enorme expectación en la comunidad gamer. Su popularidad se basa en varios factores: es la continuación del aclamado ‘Hollow Knight’, un ‘metroidvania’ reconocido por su exquisita dirección artística, su banda sonora de Christopher Larkin, combates precisos y un diseño de niveles cuidadosamente elaborado. Además, el juego se ha beneficiado del efecto de retrasos de otros títulos como ‘Grand Theft Auto 6’, lo que aumentó la atención sobre Silksong. La historia de Hornet, su protagonista ágil y combativa, junto con más de 200 enemigos y 40 jefes finales prometidos, asegura contenido extenso y rejugabilidad. Todo esto convierte a Silksong en uno de los videojuegos independientes más esperados y comentados de 2025, marcando tendencia en foros, redes sociales y plataformas de ‘streaming’.

Team Cherry trabajó en el juego durante años sin apresurarse, garantizando calidad.

Silksong originalmente era una expansión, pero se convirtió en título independiente.

La demo de Gamescom 2025 mostró gráficos detallados y combates exigentes.

‘Hollow Knight’ vendió más de 15 millones de unidades, creando una base sólida de fans.

El juego combina exploración, acción y plataformas en un mundo subterráneo encantador.

Te puede interesar: ¿Quién fue Giorgio Armani?

🖥️🎮 Cómo acceder a ‘Hollow Knight Silksong’ sin problemas

Para quienes encontraron errores en Steam, AS recomienda alternativas como Humble Bundle. Comprar la clave oficial permite descargar el juego sin depender de las tiendas colapsadas.

Compra el juego en plataformas alternativas como Humble Bundle y recibe la clave por correo.

Canjea la clave en Steam para descargarlo sin errores.

Revisa la versión disponible para tu consola o PC.

Mantente atento a las actualizaciones de las tiendas digitales.

Disfruta del soporte para pantallas ultra anchas en PC.

Te recomendamos: