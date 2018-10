Yuleisy Angulo es la segunda mejor juvenil a escala mundial

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Con la medalla de plata conseguida por Yuleisy Angulo, Ecuador cerró el martes 16 de octubre de 2018, su participación en los III Juegos Olímpicos de la Juventud que se clausurarán el jueves 18 de octubre en Buenos Aires, Argentina.

Angulo, en la clasificación general, registró 115 metros y tres centímetros (115.03). Se sumaron las mejores marcas de las dos etapas, realizadas en dos días. La atleta orense fue superada por la griega Elina Tzengko (124.08 m), quien se quedó con la medalla dorada. La turca Munevver Hanci terminó tercera con 114.47.



En su primera presentación, el sábado pasado, Angulo lanzó una distancia de 59.82 m (con jabalina de 500 gramos) y se ubicó segunda. Mejoró su propio récord sudamericano Sub 18 (54.33), impuesto a finales de junio pasado en Cuenca. Ayer terminó cuarta con un registro de 55.22.



Después de alcanzar el subtítulo olímpico, Angulo contó que llegó a Buenos Aires con el propósito de subirse al podio y lo consiguió. “Estoy feliz con la medalla de plata porque cumplí con mi país. Ha sido fruto de una exigente preparación y de mucho sacrificio. La presea es para Dios y para mi madre”.



La atleta de 17 años es dirigida por Flavio Corozo. Ella llegó a los Juegos Olímpicos de la Juventud como líder del ‘ranking’ sudamericano. Previamente se entrenó en Polonia y Alemania. En el Sudamericano Sub 23 de Cuenca, realizado el mes pasado, impuso récord sudamericano Sub 18 con jabalina de 600 gramos, lanzando 54 metros y 95 centímetros.



En 10 días de competencia, los seleccionados acumularon una medalla de oro, tres de plata y tres de bronce.



Las otras dos medallas de plata las consiguieron el luchador Jeremy Peralta (división 45 kg) y el gimnasta Jhosua Calvache. Los tres metales de bronce los alcanzaron la atleta Gabriela Suárez (100 m planos), el taekondosista Darlyn Padilla (63 hasta 73 kg) y la judoca Edith Ortiz (menos 78 kg). Los dos últimos participaron en la modalidad por equipos.



El martes 16 de octubre, la marchista María Belén Villalva terminó cuarta en la clasificación general de los 5 000 metros marcha, con un tiempo de 46:15.46 sumadas las dos etapas. Mientras Kevin Bueno se ubicó noveno en salto triple. El último seleccionado en competir fue Jean Marcos Mairongo, quien terminó quinto en la prueba de lanzamiento de la jabalina.



El campeón olímpico de marcha volverá el viernes

El marchista ecuatoriano Óscar Patín se cobijó con la bandera de Ecuador tras el título olímpico. Foto tomada de la cuenta Twiter @Ecuadorolímpico





Óscar Patín Manobanda arribará este viernes al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, luego de las 14:00, procedente de Buenos Aires, Argentina. De allí, después de atender a la prensa, el campeón olímpico juvenil se trasladará a Guaranda, Bolívar.



De acuerdo con el programa establecido por la Federación Deportiva de Bolívar, para las 20:00 de ese día está prevista su llegada a la plaza 15 de Mayo de Guaranda. Allí se hará un reconocimiento especial al medallista de oro de la prueba de 5 000 m marcha de los Juegos Olímpicos de la Juventud.



Según Vladimir Rivera, administrador de la Federación Deportiva de Bolívar, se contará con artistas locales y se darán reconocimientos al andarín indígena de 17 años. “Habrá una pantalla gigante para proyectar un video sobre la participación de Patín en Buenos Aires”. Sus padres y hermanos serán los principales invitados.



Rivera aclaró que, en la medida de las posibilidades, Patín recibió el apoyo de la entidad deportiva. Cubrió, en parte, el pago de su alimentación y hospedaje en el Centro de Entrenamiento de Alto Rendimiento en Cuenca. También gestionó una beca de estudios en la Universidad Católica de Cuenca para su deportista.

El funcionario reconoció que el técnico cuencano Diego Heredia no ha recibido ninguna remuneración por dirigir a Patín. El motivo es porque la Federación Deportiva de Bolívar ha permanecido intervenida desde febrero hasta junio pasado por la actual Secretaría de Deportes. “Los dos interventores no solucionaron la situación de Heredia”.



Recién el pasado 24 de septiembre, Heredia firmó un contrato por tres meses con la Federación Deportiva de Bolívar. La próxima semana cobrará su primer mes, que es un salario de USD 800. El estratega cuencano deberá presentar su informe de trabajo.



Con Patín llegará a Guayaquil la mayoría de medallistas que participó en los III Juegos Olímpicos de la Juventud.

​