Vinicius Jr calienta el clásico Madrid vs. Barcelona y dice que Messi 'no asusta'

Vinicius Jr., la nueva 'joya' del Real Madrid, aseguró que Lionel Messi, la estrella del FC Barcelona, "no asusta a nadie". Las candentes declaraciones llegan a inicios de una semana muy particular en la que ambos clubes jugarán dos partidos clave.

Dos de los clubes más poderosos del mundo jugarán el miércoles en la Copa del Rey y el sábado volverán a enfrentarse en Liga española, lo que supone una enorme expectativa para los aficionados de ambos conjuntos.



Messi, el futbolista que no se cansa de romper récords y quien el fin de semana anotó un nuevo 'hat trick', el número 50 como profesional, llegará al partido del miércoles 27 de febrero del 2019 en la cancha del Madrid en un gran momento futbolístico.



Sobre aquello consultaron al brasileño y Vinicius Jr. dijo lo siguiente: 'No, siempre está así. Es un jugador increíble pero no asusta a nadie. Estamos listos para que venga, nosotros también tenemos a los mejores jugadores del mundo", dijo el futbolista en declaraciones difundidas en la cadena ESPN.

¿Así o más picante? Vinicius Jr. calentó la previa de los duelos entre Real Madrid y Barcelona dejando una polémica frase sobre Leo Messi: "No asusta a nadie". ¿Qué te parece?



El cotejo del sábado 2 de marzo del 2019 también será en la cancha del Madrid. En la Liga, los azulgranas son líderes cono 57 puntos, nueve más que los merengues que se ubican en la tercera casilla. Solo un triunfo del Madrid lo mantendrá con posibilidades de pelear por el título.





