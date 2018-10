Villarreal y Montenegro brillaron

LEA TAMBIÉN

Mantuvieron una rivalidad en los nueve días de competencia, y la tensión subió en la antepenúltima etapa cuando 33 segundos los distanciaron. Santiago Montenegro pudo dominar sus nervios para coronarse campeón de los Sub 23 mientras David Villarreal lo hizo en la clasificación de las Metas Volantes.

Con 20 años y en su primera Vuelta al Ecuador, los dos llegaron al giro nacional con iguales deseos y aspiraciones.



David Villarreal, de la Selección Juvenil del Ecuador, se puso como objetivo ganar una etapa y buscar un título. Ambas cosas las consiguió. Ganó la quinta etapa, entre Cayambe y Cotacachi, y luego fue sumando puntos para ser el campeón de las Metas Volantes.



“En las etapas que se desarrollaron en la Sierra, me sentí mucho mejor. Las de la Amazonía, y en especial la primera etapa, de 188 kilómetros, sufrí mucho. Fue una de las más duras que he realizado”, expresó Villarreal, que antes de ser ciclista practicaba fútbol, pero desde hace ocho años su vida es la bicicleta.



Montenegro forma parte del Team Ecuador. Fue líder de los Sub 23 los nueve días de competencia. “En la séptima etapa, cometí errores. Le ofrezco disculpas a mi equipo. Soy joven y estoy aquí para aprender”, dijo, totalmente afectado y preocupado, porque Villarreal hacía tambalear su primer lugar tras esa etapa.



Al día siguiente, su equipo lo arropó y en especial Byron Guamá. “Es el ciclista que más admiro, siempre está transmitiéndome su experiencia. A veces soy nervioso en el pelotón, él me dice que vaya tranquilo. Me hace sentir confianza”.



Ese día, Byron Guamá fue segundo, y Montenegro tercero en la etapa que llegó a Huaca. Su título estaba prácticamente asegurado, porque volvió a tener una ventaja cómoda de más de un minuto. “Esta Vuelta me sirvió mucho para aprender. Correr junto a Óscar Sevilla (campeón) y Robinson Chalapud (segundo) deja mucha experiencia”.



Villarreal tuvo que afanarse para lograr ese maillot vinotinto. Hasta la cuarta etapa, esa camiseta la lucía el peruano Alonso Gamero. Demostró en las etapas que pasó por Coca, Tena y Puyo, gran velocidad en los embalajes.

En el circuito de Salcedo, Villarreal se puso a correr codo a codo. El peruano ganó dos y el carchense una meta volante.



Al día siguiente, en la llegada a Quito, Villarreal lo destronó y desde entonces no paró de sumar puntos en todas las etapas siguientes. “Tuve el respaldo de mis compañeros y de amigos como David Villavicencio, que me ayudó a ganar dos metas volantes más”.



Villarreal tuvo que enfrentarse a los ciclistas Sub 23 y a los de élite para lograr esa victoria. “Fue mi primera participación en la Vuelta al Ecuador, demostramos que tenemos muchas condiciones y que requerimos el respaldo de los dirigentes para salir a competir en el exterior”.



Su anhelo el próximo año es correr la Vuelta a Colombia, porque sabe que es una vitrina para proyectarse al exterior.



Montenegro también se ve en un equipo World Tour, como Richard Carapaz y Jonathan Caicedo. “Tengo condiciones, lo hemos demostrado este año que estuvimos en el Tour de l’Avenir en Francia y en la Vuelta a Portugal. Además, es el sueño que tengo desde que me inicié en el ciclismo”.



Montenegro, campeón nacional de ruta Sub 23 el año pasado, es otra ‘joya’ del Playón de San Francisco, donde se juntan Carchi y Sucumbíos. Al igual que Richard Carapaz y Jhonatan Narváez, en su formación estuvieron Juan Carlos Rosero y luego Raúl Huera. “Abrió una escuelita de ciclismo, me inscribí, me enamoré del ciclismo y no quiero salir de este mundo”.



Por eso destaca, que en la penúltima etapa, cuando tenía que sellar su título de campeón y la ruta pasó por el Playón de San Francisco, se le fueron las lágrimas. “Pasé por mi barrio, toda mi familia estuvo allí, gritando mi nombre y apoyándome. Me dieron fuerzas para seguir”.



Desde el año pasado compite por el Team Ecuador. Aceptó la invitación del entrenador Santiago Rosero porque era la oportunidad de correr junto a Byron Guamá, su ídolo.

Tras coronarse campeón y recibir la novena camiseta de líder (todos los días al terminar las etapas, recibió una), dijo que tiene una amplia lista de personas a las que va a entregar, como muestra de agradecimiento. “Una va para la escuela donde me formé, la Unidad Educativa El Playón”.