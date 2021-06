Verstappen saldrá primero en el Gran Premio de Francia; Sainz quinto y Alonso, noveno

El piloto holandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial de Fórmula Uno, saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Francia, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Paul Ricard, que los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Alpine) afrontarán desde la quinta y la novena posición, respectivamente.



Verstappen firmó la quinta pole de su carrera en F1 tras dominar la sesión de calificación, al cubrir los 5 842 metros de la pista francesa en un minuto, 29 segundos y 990 milésimas, 258 menos que el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes), al que aventaja en cuatro puntos en el campeonato y que arrancará segundo en Le Castellet.

YES BOYS, POLE 🔥 It’s an amazing weekend, so far 🤘 Thanks, @redbullracing and @HondaRacingF1, really proud of you 🙏🏻 Let’s finish it off tomorrow #KeepPushing #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/qpRgtXGb9q