El velorio de Maradona: la prueba del descomunal amor por el ídolo popular

Argentina, un país conmocionado y en luto, despidió con un velatorio multitudinario y muy conflictivo a Diego Armando Maradona, una figura que trascendió lo deportivo y emocionó hasta las lágrimas a cientos de miles de personas que se acercaron a la Casa Rosada para despedirlo.

Maradona, que desde 2011 vivió y trabajó fuera de su país natal, regresó a su patria en 2019 y en septiembre asumió como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata.



Su visita a los distintos estadios generó homenajes y masivas muestras de cariño, pero su velatorio, en la Casa Rosada y ante cientos de miles de personas en plena pandemia del coronavirus, fue la demostración cabal de que el amor de los argentinos por el ídolo popular es descomunal.

Los disturbios, el enfrentamiento y el caos de las últimas horas empañaron un día histórico para los argentinos.



El velatorio tuvo que ser interrumpido y hubo detenidos y heridos de balas de goma.

Un aficionado con la camiseta del Boca Juniors y otro con la camiseta del River Plate se abrazan luego de despedir los restos de Diego Armando Maradona en el velatorio de la capital bonaerense, el jueves 26 de noviembre del 2020 en la Plaza de Mayo. Foto: EFE

Una ceremonia íntima de madrugada

Los restos de Maradona arribaron a la Casa Rosada alrededor de la una de la madrugada, escoltados por familiares y el círculo íntimo.



Durante la madrugada, un grupo reducido invitado por la familia pudo despedir a Maradona en una sala de la sede del Gobierno argentino.

Sus compañeros en el Mundial de México 1986 y varios futbolistas y exfutbolistas se hicieron presentes antes del amanecer.

Jorge Burruchaga, Javier Mascherano, Carlos Tevez, Gabriel Heinze y Maxi Rodríguez son solo algunas de las figuras del fútbol que participaron del velatorio privado.



También se hicieron presentes directivos del fútbol argentino, como el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y el presidente de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, que fue en horas de la tarde.

El exfutbolista y ahora técnico de River Plate Marcelo Gallardo pasó por el velatorio durante la tarde, al igual que el director deportivo del Millonario e ídolo uruguayo Enzo Francescoli.



También estuvo presente el exseleccionador de Argentina y Colombia José Pekerman.

Seguidores de Maradona trataron de ingresar a la capilla funeraria donde se encontraban los restos del exfutbolista, en la Casa Rosada en Buenos Aires (Argentina) el 26 de noviembre del 2020. Foto: EFE

Aglomeraciones e incidentes

La capilla ardiente abierta al público comenzó a las 06:00 hora local (04:00de Ecuador) y poco después hubo algunos incidentes con personas que no respetaron el vallado. La policía intervino y la situación se apaciguó rápidamente.



El ingreso masivo de personas a la Casa Rosada se realizó con normalidad durante la mayor parte del tiempo, pero poco antes del fin del velatorio, cuando la policía cerró los accesos a las filas para ingresar al velatorio, hubo disturbios, corridas y enfrentamientos.

La familia decidió a último momento extender tres horas más el velatorio, hasta las 17:00 de Ecuador, para que no haya mayores incidentes.



Sin embargo, muchas personas saltaron las vallas de la Casa Rosada, superaron a la seguridad e ingresaron sin control a la sede del Gobierno nacional.



El féretro tuvo que ser traslado a otra zona de sede de Gobierno y se interrumpió el ingreso de gente. Hubo detenidos y heridos de bala de goma.

Hubo detenidos y heridos de bala de goma en los exteriores de la Casa Rosada. Foto: Reuters

La emoción del Presidente

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, asistió al velatorio público y dejó arriba del féretro una camiseta de Argentinos Juniors (club del que es hincha y en el que debutó Maradona) y un pañuelo blanco, símbolo de las Madres de Plaza de Mayo.



Fernández, hincha fanático de Maradona y de Argentinos Juniors, puso a disposición de la familia del astro del fútbol la sede de Gobierno para la realización de la capilla ardiente y decretó tres días de duelo nacional.

Visiblemente emocionado, se abrazó con Dalma y Gianinna, hijas de Maradona, y con su exesposa, Claudia Villafañe.



También estuvo en el velatorio la vicepresidenta y expresidenta (2007-2015) Cristina Fernández de Kirchner, que dejó un rosario sobre el féretro.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, coloca unos pañuelos blancos en el féretro de Diego Armando Maradona en el palacio presidencial Casa Rosada, en Buenos Aires, el 26 de noviembre del 2020. Foto: Reuters

Posponen tres partidos del torneo argentino

Los tres partidos que debían disputarse el viernes por la cuarta jornada de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, que este miércoles cambió su nombre a Copa Diego Maradona, fueron pospuestos por la muerte del astro de fútbol.

Gimnasia y Esgrima La Plata, el equipo que dirigía Maradona, jugaba el viernes ante Vélez y los directivos habían solicitado la postergación.

Los jugadores asistieron al velatorio para despedir al que era su entrenador desde septiembre de 2019.

Una pasional movilización popular

Los cientos de miles de argentinos que se acercaron al velatorio demostraron con gritos, cánticos y canciones su amor.



Las caras de congoja de miles de personas contrastaron con otros que decidieron honrar al exfubolista con canciones de cancha alusivas al "Diez".

La gran mayoría de los asistentes lució camisetas de Argentina y de otros equipos del fútbol local, sobre todo de Boca Juniors.

"Gracias por todo lo que nos dio, por llevar a Argentina a lo más alto del mundo, nos conocen en todo el mundo gracias al Diego", dijo a Efe Gustavo, uno de los asistentes al velatorio.



Gustavo acudió con su hijo, quien se reconoció fanático de Maradona a pesar de que por una cuestión etaria no lo pudo ver en la cancha como jugador.

"Lo primero que a uno le sale es decirle gracias, qué más le puedes decir? El último recuerdo que tengo de él es la vuelta a la cancha de Boca siendo técnico de Gimnasia, eso es algo que vi y es algo que te llena. Esto te llena. Mirá lo que es esto, no importa el club, no importa nada, hoy solamente importa el Diego", dijo a Efe en la puerta de la Casa Rosada.



Sin embargo, en las últimas horas el caos y el descontrol se adueñó de las zonas aledañas a sede del Gobierno.



Entierro en un cementerio privado

Maradona será enterrado en las próximas horas en un cementerio privado de la provincia de Buenos Aires llamado "Jardín Bella Vista".

En ese lugar descansan los restos de sus padres, Diego Maradona y Dalma Salvadora Franco, conocidos popularmente como Don Diego y Doña Tota, que fallecieron en 2015 y 2011, respectivamente.

Un sinfín de historias

Un hombre, llamado Diego Armando, caminó de rodillas desde la Avenida 9 de Julio hasta la Casa Rosada. "No es por promesa, sino porque ante Dios hay que estar de rodillas", le dijo a la prensa.



Claudio Rodríguez, que jugó en Chacarita y fue compañero de Maradona en el equipo infantil de Argentinos Juniors Los Cebollitas, dijo a las puertas de la Casa Rosada que los integrantes de ese equipo tuvieron "la suerte de ver al mejor Maradona de todos".



El actor Pablo Echarri, que trabajó con Dalma Maradona (la hija actriz del exfutbolista) dijo que el campeón del mundo era un "atleta incomparable" que se codeó con reyes, con los grandes mandatarios del mundo y con quienes tienen las mayores fortunas, pero que siempre recordó su humilde lugar de origen y tuvo conciencia de clase.



Los miles de argentinos presentes en la Plaza de Mayo, varios de ellos con tatuajes, gorros o camisetas de Maradona, compartieron entre sí sus vivencias y sus sentimientos mientras aguardaban, en algunos casos durante horas, poder acercarse al féretro.



Además, figuras del fútbol, de la política y de distintos ámbitos se manifestaron a través de las redes sociales y los medios locales.

Un hecho histórico

Hasta este jueves el único deportista argentino velado en la Casa Rosada había sido el piloto Juan Manuel Fangio, quíntuple campeón de la Fórmula 1.