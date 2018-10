Santa Fe y Cali estrenan el VAR en clásico colombiano en la Sudamericana

LEA TAMBIÉN

El VAR se estrenará en la Copa Sudamericana en un nuevo choque entre equipos colombianos. Santa Fe y Deportivo Cali le darán la bienvenida a la flamante herramienta tecnológica este martes 23 de octubre del 2018 en el partido de ida de cuartos de final del torneo.

El encuentro se disputará a las 19:45 locales en el estadio El Campín de Bogotá. El vencedor se enfrentará con el ganador de la llave entre el Junior de Colombia y Defensa y Justicia de Argentina.

1. Última esperanza

El Santa Fe del uruguayo Guillermo Sanguinetti ha atravesado una temporada turbulenta. Por fuera de la copa local y prácticamente sin chances de clasificar a los playoffs de la liga, los cardenales tienen puesta sus cartas en la Sudamericana.



“Debemos apuntar a ganar la Copa Sudamericana por encima de todo”, dijo el DT, cuestionado por sus alineaciones y estilo de juego.



Si los albirrojos quieren participar en torneos internacionales la próxima temporada, su única chance es ser campeones de esta edición del certamen regional tras su irregular presentación este año en los rentados cafeteros.



Oficiando de local, los cardenales apostarán por la pelota quieta que en su fútbol es sinónimo de títulos. En el defensa Carlos Henao, que lleva dos anotaciones en la Copa, tienen a un cobrador excelso de tiros libres.

En la Sudamericana llega con el impulso de haber eliminado a su rival de patio Millonarios, y con la incertidumbre de estrenar el VAR en la competición, por ser la primera llave de cuartos en disputarse.



“El VAR es el futuro del fútbol. Llega para ser un apoyo a los árbitros y la justicia”, dijo Wilson Seneme, presidente de la comisión de árbitros de la Conmebol en la presentación del sistema en Bogotá.



El videoarbitraje acompañará a la “otra mitad de la gloria” de América en lo que resta de torneo, tras haberse estrenado en la Libertadores.

2. Un viejo mal

Además de perder el sábado como local ante La Equidad, que le costó sus aspiraciones en la liga, Santa Fe volverá a enfrentar un mal que lo ha aquejado todo el semestre: las lesiones y sanciones.



Sanguinetti tendrá que ponerse la bata de científico para armar la fórmula, con los químicos que tiene a disposición, para vencer al Cali del experimentado Gerardo Pelusso.



“No tenemos la cantidad de jugadores necesarios para tener dos equipos” , afirmó.



Para el encuentro no tendrá al volante Yeison Gordillo, el eje del medio campo, por sanción. Tampoco al central Héctor Urrego, que no se recuperó de una molestia muscular.



Además, en su baraja no aparecen desde hace semanas, por distintos traumatismos, el arquero y capitán Leandro Castellanos, el polifuncional Juan David Valencia ni el zaguero José Moya.



El delantero Carmelo Valencia tampoco podrá participar por haber jugado la Sudamericana con el eliminado América de Cali.

3. Armar el rompecabezas

Si en Santa Fe llueve en Cali no escampa. El uruguayo Pelusso también tiene un desafío en la conformación de su nómina.



En la cuerda floja para clasificar a cuartos en la liga local, donde el domingo cayó 2-0 ante Alianza Petrolera, el charrúa no podrá contar con cinco jugadores clave: el capitán Andrés Pérez, los defensores Daniel Rosero y Juan Camilo Ángulo, y los volantes Macnelly Torres y Matías Cabrera.



Pérez, Cabrera y Rosero están sancionados, Torres está lesionado y Ángulo jugó fases previas con el América de Cali.



Daniel Giraldo, Juan Sebastián Quintero, Kevin Balanta, Cristian Rivera y Nicolás Benedetti los reemplazarían.



“La vamos a pelear hasta el final y tendremos que seguir con la Sudamericana adelante”, afirmó el DT.

El central ecuatoriano Roddy Zambrano pitará en compañía, en las líneas, de sus compatriotas Christian Lescano y Byron Romero.



Posibles alineaciones:



Santa Fe: Robinson Zapata - Carlos Arboleda, Javier López, Carlos Henao, Edwin Herrera - Juan Daniel Roa, Baldomero Perlaza - Luis Manuel Seijas, Diego Guastavino - Wilson Morelo y Rubén Betancourt. DT: Guillermo Sanguinetti.



Cali: Camilo Vargas - Daniel Giraldo, Juan Sebastián Quintero, Ezequiel Palomeque, Darwin Andrade - Cristian Rivera, Kevin Balanta, Didier Delgado, Nicolás Benedetti - John Mosquera y José Sand. DT. Gerardo Pelusso