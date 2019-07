Vanessa Arauz sugiere un cuerpo técnico mixto en la Selección

LEA TAMBIÉN

Vanessa Arauz está de vuelta en el país. La exseleccionadora nacional sacó su Maestría en fútbol de alto rendimiento en Barcelona, España, y retornó al Ecuador.

Aún no tiene equipo, pero ha observado varios partidos de la Superliga de fútbol femenino. El viernes pasado visitó las instalaciones de Chillo Jijón, donde Independiente del Valle juega sus partidos de local.



Allí abordó varios temas del fútbol femenino y de la Tricolor, que aún carece de cuerpo técnico. “El entrenador de la Selección debe ser un profesional a carta cabal, sea hombre o mujer. Lo importante es su formación, conocimiento para los entrenamientos y su experiencia en manejo de equipos femeninos porque es muy diferente dirigir a equipos de hombres y de mujeres”, dijo Arauz, que desde septiembre del 2017 también forma parte del cuerpo de Instructores de Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol.



Es partícipe que los cuerpos técnicos de equipos femeninos sean mixtos. “Si el entrenador es hombre, la asistente debería ser mujer y viceversa”, recalca. Mencionó que en el Mundial de fútbol, que terminó el domingo en Francia, ya se observó una equidad en cuanto a entrenadores hombres y mujeres que dirigieron a las selecciones mundialistas.



Espera que la Federación Ecuatoriana de Fútbol elija al seleccionador o seleccionadora en el menor tiempo posible para comenzar a trabajar con los equipos nacionales Sub 17 y Sub 20, que el próximo año tendrán competencia a nivel de Sudamérica.

Tras la salida de Vanessa Arauz, que dirigió las selecciones femeninas del 2014 al 2018, se designó a Luigi Pescarolo en su reemplazo. Pero en abril de este año, el cuerpo técnico completo fue separado, tras la denuncia de acoso sexual a una de las seleccionadas.



Arauz dijo que las denuncias de acoso en el fútbol femenino y en el deporte en general son temas muy delicados de tratar. Sí sugirió que los padres de familia, las futbolistas y los cuerpos técnicos deben tener diálogos permanentes. “Las chicas deben saber cómo cuidarse y exigir respeto. Es fundamental el respeto en las interacciones entre cuerpo técnico y jugadoras. Hay que prestar mucha atención para poner fin a este tipo de denuncias”.



En su calidad de instructora de la Conmebol, dijo que el organismo sudamericano ofrecerá mayor respaldo al fútbol femenino. Se mantendrá la Liga en Desarrollo, con torneos sudamericanos de clubes en las categorías Sub 14 y Sub 16.

“Posiblemente se abran las categorías Sub 15 y Sub 18, que permitan tener más competencias porque al momento solo existen los torneos Sub 17, Sub 20 y absoluta; eso fortalecerá el crecimiento y desarrollo del fútbol femenino”.



Destaca que la realización de la Copa Libertadores en Ecuador, el próximo octubre, es otro apoyo al desarrollo de fútbol femenino en la región.

A nivel local, destacó la realización de la Superliga, que este año tendrá una duración de cinco meses y con la presencia de 22 equipos. “Ha sido importante mirar a varias jugadoras que estuvieron en clubes de exterior que han retornado al país. Han traído nuevos conocimientos que refuerzan a sus compañeras y a los cuerpos técnicos. Eso ayuda al crecimiento del fútbol femenino en general”.



Nombró a Mayra Olvera y Giannina Lattanzio, que hoy forman parte de Independiente del Valle y Deportivo Cuenca. Ellas estuvieron en la Segunda División de la Liga de España. “Varias chicas estuvieron en la Liga de Colombia, que ya es profesional y otras en Estados Unidos, gracias a que recibieron becas universitarias. Ellas contribuyen a la salida de otras jugadoras ecuatorianas al exterior, eso es importante”.



Vanesa Arauz se convirtió en la seleccionadora nacional en el 2014 tras obtener el título de entrenadora de fútbol en el Instituto Superior de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Fue la primera mujer en lograr esa distinción.



Es admiradora de Pia Sundhage, entrenadora sueca que luchó para lograr cambios en el fútbol femenino. Además, porque demostró que no es necesario gritar o insultar a las futbolistas para que aprendan a jugar al fútbol.



Biografía.

Vanessa Arauz nació el 5 de febrero de 1989.

Trayectoria. Se graduó como entrenadora de fútbol en el Instituto Superior de la FEF en el 2014. Dirigió a las selecciones nacionales entre 2014-2018.



Palmarés.

Clasificó a la Selección al Mundial de Canadá 2015. Fue la entrenadora más joven del torneo, con 26 años. Además, obtuvo la medalla de plata en los Bolivarianos 2017.