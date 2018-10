Valencia, Montero y Caicedo no serán citados por 'Bolillo' Gómez en el 2018

LEA TAMBIÉN

Es un hecho que Hernán Darío Gómez, DT de la Selección, no contará con los referentes Antonio Valencia, Felipe Caicedo y Jefferson Montero para los amistosos de este 2018. Así lo aseveró el mismo entrenador este jueves 4 de octubre del 2018.

El 'Bolillo', como es apodado el estratega colombiano, indicó que mantuvo conversaciones telefónicas con los tres mundialistas y acordó no citarlos para los comprobatorios ante Omán y Catar de este octubre, ni contra Perú y Haití (rival por confirmar) en noviembre.



"Este año trataré de conocer a la mayor cantidad de jugadores para el año entrante", justificó su decisión, tras contar detalles del contacto que mantuvo con los tres experimentados.



Además, dejó en claro nuevamente que estos jugadores aún están en proceso de adaptación en sus clubes para la temporada que arrancó en Europa mayoritariamente en agosto. Su intención es permitirles ganarse un espacio ante sus entrenadores y compañeros.



Valencia, capitán del Manchester United, ha tenido altibajos por lesiones musculares que le han impedido ser titular con regularidad bajo las órdenes del DT Jose Mourinho.

Caicedo, en cambio, es habitual alternante en la Lazio italiana. Sin embargo, en sus últimas presentaciones empezó a destacarse, pero en el cotejo por la Europa League de este mismo jueves 4 de octubre, no apareció entre los suplentes ante el Eintracht Frankfurt.



Montero, de su lado, volvió al Swansea galés para afrontar la Segunda división de la Liga inglesa. En este equipo el año pasado tuvo pocos minutos y por eso fue cedido a Emelec y, tras ganar protagonismo, volvió con buen nivel para brillar con los 'Cisnes'. Sin embargo, otra vez una lesión lo mantiene un mes sin jugar.



"No tenía problemas en llamar a Antonio, Felipe y Montero. Son jugadores más conocidos por todos, con experiencia y recorrido. Ya veré el momento en que los convoque. Por ahora llamo a jugadores que están en Europa porque me dan menos problemas para estar en la Selección", agregó el DT colombiano.

