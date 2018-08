McGregor regresará dos años después para retar al campeón Nurmagomedov 

LEA TAMBIÉN

Se trata de una de las peleas más esperadas de los últimos tiempos en la Ultimate Fighting Championship (UFC) y se la confirmó para el 6 de octubre del 2018. El irlandés Conor McGregor retará al ruso y campeón invicto Khabib Nurmagomedov por el título mundial del peso ligero (155 libras).

McGregor, de 30 años, peleó por última vez el 12 de noviembre del 2016 cuando conquistó precisamente el centro de los ligeros al imponerse al estadounidense Eddie Álvarez. No obstante, luego no volvió a subirse al octágono y no defendió el título.



Antes de eso, en diciembre del 2015, el polémico luchador también se había impuesto al brasileño José Aldo para conquistar el título mundial de las 145 libras (peso pluma). Tampoco defendió la corona.



Esas victorias, sumadas a su desbordante personalidad, lo convirtieron en uno de los luchadores mejor pagados y más conocidos en la historia de este deporte que combina diferentes técnicas de combate.

Para sus fanáticos se trata de uno de los mejores peleadores de la historia, pero sus detractores lo descalifican porque jamás defendió el título. Además, el 5 de marzo del 2016 se rindió (sumisión) ante el estadounidense Nate Díaz.



A pesar de todo eso y sumado al 'show' de su combate millonario con el exboxeador Floyd Mayweather, el temido luchador, quien lleva 21 victorias y tres derrotas en MMA) tendrá otra oportunidad titular ante uno de los mejores campeones en la historia de esta división de peso, el ruso que de niño luchaba contra osos. Nurmagomedov tiene un récord de 26 triunfos sin derrotas.

