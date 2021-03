El Ironman 70.3 de Manta se confirmó para el 11 de julio del 2021 ¿Qué pasa con quienes se inscribieron para el 2020?

El Ironman 70.3 Ecuador se realizará en Manta, provincia de Manabí, el 11 de julio del 2021. La noche del 3 de marzo, a través de las redes sociales, los organizadores confirmaron esa fecha para la sexta edición del triatlón de 113 km.

Para evitar más contagios del coronavirus, como tantas pruebas deportivas en el mundo, el Ironman de Manta no se realizó en el 2020. No obstante, el evento volverá para julio de este año y los organizadores han tomado varias precauciones de bioseguridad para beneficio de los participantes y sus acompañantes.



"Han sido seis años de hacer esta carrera", dijo Marialuz Arrellano, organizadora del evento. "La buena noticia es que regresamos. Los esperamos el 11 de julio para escribir una nueva historia", añadió la también deportista.



Para los atletas que ya se inscribieron para el evento del 2020, se anunció que recibirán un correo electrónico. Quienes deseen participar en la carrera de este 2021 no deberán realizar ninguna acción y su cupo pasará a registrarse de manera automática. Eso sí, hay una opción para quienes quieran cambiar su cupo para la edición del 2022, para lo cual deberán seguir las indicaciones que se les indique en el correo.



El Ironman 70.3 es una carrera de 1,9 km de natación, 90 km de ciclismo y 21 km de atletismo. Participan hombres y mujeres por grupos de edades y también hay una opción para realizaron por equipos, en postas. Este 3 de marzo del 2021 ya se abrieron otra vez las inscripciones.