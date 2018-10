El torneo de fútbol de las formativas de Liga de Quito llega a semifinales

LEA TAMBIÉN

Víctor Hugo Sánchez se sigue emocionando como lo hacía en su época de arquero de Liga de Quito. El exgolero ahora es formador de jugadores infantiles y este domingo 21 de octubre del 2018 su equipo, los Galácticos, se clasificó a las semifinales del torneo de formativas que organiza LDU.

El portero, conocido por la hinchada como ‘Shaggy’ -por su parecido con el personaje de dibujos animados Scooby Doo- dirige a los Galácticos desde hace tres años, un grupo de chicos del Liceo Campoverde que tiene entre sus filas a varias figuras. Ahora juegan en la categoría Sub 10.



Los Galácticos vencieron 2 a 1 al equipo de Danilo Ríos, otro exjugador de Liga de Quito en la década de 1990, en un partido que se jugó en el estadio Rodrigo Paz Delgado y que tuvo emociones de principio a fin.



Los dirigidos por ‘Shaggy’ mostraron mucha solvencia en el primer tiempo y se fueron al descanso con una ventaja de dos goles (Nicolás Ruiz y Matías Ortiz). Para la segunda etapa, la escuela de Danilo Ríos reaccionó, descontó y estuvo muy cerca de empatar el encuentro.

Con esta victoria, los Galácticos aseguraron su presencia en las semifinales del torneo de formativas de Liga de Quito, que ya está llegando a su fin. En el certamen participan 43 equipos de toda la ciudad, entre filiales de LDU, escuelas de fútbol particulares y otros equipos.

​



“Fue un partido bravo, duro, pero hay cosas que el árbitro pitó que no me parecieron justas y por reclamar me echó”, cuenta ‘Shaggy’. El exportero tuvo que ver la victoria de su equipo desde las gradas porque el juez central lo expulsó por reclamar sus decisiones. Dice que ese sangre caliente no se le ha ido, a pesar de que colgó los guantes en el 2001.



Tras su retiro, Sánchez trabajó siete años en las divisiones inferiores de Liga y ahora se dedica a formar chicos de manera particular. Con los Galácticos se coronó campeón invicto la semana pasada en un torneo que se jugó en la cancha de Lumbisí. Ahora, los chicos que estudian en el Liceo Campoverde quieren el título del campeonato de formativas de LDU.



Y la verdad es que tienen posibilidades. Uno de los jugadores destacados en la victoria de este domingo fue el capitán Nicolás Alarcón, a quien ‘Shaggy’ le llama con cariño ‘Káiser’, en honor a la leyenda del fútbol alemán, Franz Beckenbauer, campeón del mundo en 1974 y 1990.



“Fue un partido divertido y un poquito complicado”, dice Alarcón, con una solvencia propia de un capitán. Ahora los Galácticos esperan a que la organización del torneo defina las llaves de semifinales.



La última jornada de la clasificatoria se disputó desde las 08:00 de este domingo 21 de octubre en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El resto del torneo se había desarrollado en las canchas de La Deportiva Cumbayá. Alrededor de 600 chicas y chicos de las categorías Sub 6, Sub 8, Sub 10 y Sub 12 son parte de esta iniciativa.



“La idea nació de las formativas de LDU con el afán de darles competencia a los muchachos, integrar a las filiales y buscar nuevos talentos”, cuenta Fabián Moncayo, organizador del torneo y responsable de las formativas del club merengue.



Varios exjugadores, que ahora se dedican a las categorías infantiles, han presentado sus equipos en este torneo: Víctor Hugo Sánchez, Danilo Ríos, Miguel Bravo, Omar Andrade, Juan José Bermeo, Luis Pozo...



Está previsto que este lunes 22 de octubre se conozcan los cuadros definitivos de las semifinales en las cuatro categorías. Se prevé que el torneo finalice la primera semana de noviembre y los equipos campeones serán premiados en la previa del partido entre Liga de Quito y Guayaquil City, que debe jugarse el próximo 4 de noviembre en Casa Blanca.