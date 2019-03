Navratilova se disculpa por describir a las deportistas transgénero como 'tramposas'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Martina Navratilova pidió disculpas este domingo tras haber descrito a las deportistas transgénero que desean participar en competiciones femeninas como “tramposas”.

La leyenda del tenis, ganadora de 18 títulos de Grand Slam, fue calificada de “transfóbica” después de haber escrito una columna en un periódico en la que defendía que permitir a las deportistas transgénero competir con otras asignadas como mujeres al nacer era “hacer trampas e injusto”.



“Sé que mi uso de la palabra 'trampa' provoca una particular ofensa en la comunidad transgénero. Lo siento porque sin duda no estoy sugiriendo que las deportistas transgénero en general son tramposas”, señaló en un blog la antigua jugadora de 62 años.



“Añadí la etiqueta en un hipotético caso en el que alguien cambia de género de manera cínica, quizás de forma temporal, para lograr una ventaja competitiva”, añadió.



Tras disculparse, Navratilova añadió que el tema de las deportistas transgénero y la competición femenina seguirá creando debate y planteando cuestiones éticas.



Pero considera que intentar resolver la ecuación creando nuevas categorías podría suponer mayor confusión.



“Primero, tenemos que darnos cuenta que no hay una solución perfecta en la que alguien no resulte perjudicado o en desventaja. El objetivo es encontrar políticas para hacer el deporte femenino lo más inclusivo y justo posible”, señaló.