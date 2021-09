Djokovic deja al tenis estadounidense sin ningún representante en cuartos de final del Abierto de Estados Unidos

El serbio Novak Djokovic siguió con su carrera triunfal en el Abierto de Estados Unidos al vencer la noche del 6 de septiembre del 2021 por 1-6, 6-3, 6-2 y 6-2 al adolescente local Jenson Brooksby, número 99 del mundo.

La victoria de Djokovic significó la eliminación del último jugador estadounidense que entró al cuadro principal del torneo, siendo la primera vez en la historia de un evento que data de la década de 1880 que ningún hombre o mujer del país anfitrión llega a los cuartos de final.

La salida de Brooksby, ciertamente no es una verg enza perder ante Djokovic, por supuesto, y se dio después de las derrotas que al comienzo de la jornada sufrieron Reilly Opelka, vigésimo segundo cabeza de serie, del cuadro masculino, y Shelby Rogers del femenino.

Opelka cayó derrotado en cuatro sets por 6-7 (6), 6-4, 6-1 y 6-3 frente al surafricano Lloyd Harris.

Pero le fue a Rogers, de 28 años, la número 43 del mundo que después de lograr la hazaña de derrotar en la tercera ronda a la gran favorita del torneo, la australiana Ashleigh Barty, en los octavos de final fue arrollada por la adolescente inglesa Emman Raducanu, de 18 años.

Raducanu, la número 150 del mundo, se exhibió ante Rogers a la que venció por 6-2 y 6-1 en apenas 66 minutos, lo que generó que a través de las redes sociales, la tenista estadounidense recibiese todo tipo de críticas entorno a la manera como perdió y lo que consideraron una falta de entrega y lucha en la pista central Arthur Ashe Stadium.

La propia Rogers al concluir el partido reconoció que nunca pudo hacer su mejor tenis y calificó su actuación “bastante vergonzosa y mediocre”.

Estados Unidos metió en el cuadro principal de individuales a 43 tenistas entre hombres y mujeres.

“Tenemos un gran grupo de muchachos en pleno desarrollo”, comentó Opelka. “Simplemente no tenemos los mejores del mundo”

Novak Djokovic will take your legs … but wants you to keep your soul 😅@DjokerNole | @andyroddick | #USOpen pic.twitter.com/JvO9jQBB6B