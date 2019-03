Rafael Nadal avanza a cuartos de final en el Masters 1000 de Indian Wells

LEA TAMBIÉN

El tenista español Rafael Nadal consiguió el miércoles, 13 de marzo del 2019, el billete a los cuartos de final de Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada, tras superar al serbio Filip Krajinovic por 6-3 y 6-4 en una hora y 27 minutos.

Su rival en cuartos de final saldrá del partido entre el estadounidense John Isner y el ruso Karen Khachanov.



"Son grandes noticias, especialmente tras unas semanas duras y el resultado en Acapulco", reconoció a pie de pista el mallorquín, que restó importancia al hecho de haber jugado en el primer turno.



"No soy de dormir mucho, aunque prefiero el segundo o el tercer turno, no a las 11 de la mañana. Pero ahora tengo día y medio para descansar y voy a prepararme bien", indicó.



A pesar del viento y el frío, el balear no dio opción al número 113 del mundo, que venía de tumbar a David Goffin y Daniil Medvedev, entre otros.



Atento siempre a cualquier detalle, hizo notar al juez de silla que las pelotas no botaban todas al mismo nivel y pidió que se cambiaran antes de arranque el duelo.



Nadal empezó dubitativo con sus saques (0-30), pero se sobrepuso rápidamente y dio una exhibición con restos muy profundos, lo que llevó al primer 'break' gracias, en parte, a los errores no forzados del serbio. El español iba como un tiro (3-0), pero sin terminar de estar cómodo con el servicio.



Eso llevó a Krajinovic a recortar distancias (3-2), pero el de Manacor no dejó que su rival se le subiera a las barbas y consiguió una nueva rotura (4-2). Con un 'drive' de lujo cerró el 5-2 y se apuntó el primer set en 40 minutos.



Su rival respondió en la segunda manga con mucha más agresividad, en vez de estar a la expectativa desde la línea de fondo.

Nadal, a pesar de ello, se mostró impasible y consiguió una rotura clave antes de consolidar con su saque (3-1). El número dos del mundo fue ejemplar en cuanto a regularidad y rapidez, dominando desde la línea de fondo con gran solidez y confianza en su juego, y así se anotó la victoria.