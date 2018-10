Novak Djokovic debutó con victoria en el Masters 1 000 de París

LEA TAMBIÉN

El tenista serbio Novak Djokovic, número dos mundial y que esta semana tiene la opción de arrebatar el trono al español Rafael Nadal, debutó este martes 30 de octubre de 2018, en el Masters 1 000 de París con una victoria en dos sets ante el portugués Joao Sousa, que accedió al cuadro principal desde la fase previa.

Djokovic, que no ocupa el puesto de número uno mundial desde la edición de este mismo torneo de hace dos años, batió a Sousa por 7-5 y 6-1 en una hora y 31 minutos.



La de este martes ha sido la sexta victoria en seis partidos del serbio sobre el portugués.



El siguiente adversario del cuatro veces campeón en París es el bosnio Damir Dzumhur, que este martes accedió a octavos de final tras superar al griego Stefanos Tsitsipas, decimocuarto favorito, por 6-3 y 6-3.



El serbio no defiende puntos en Bercy y le bastaría con llegar a semifinales, si Nadal no lo hace, para recuperar el número 1 del mundo del que se cayó en noviembre de 2016, cuando comenzó un “descenso a los infiernos” que le llevó hasta el puesto 22 en junio pasado.

A partir de ahí comenzó una reconquista que le mantiene a las puertas de nuevo del liderazgo del tenis mundial que ya ha mantenido en tres ocasiones en su carrera, la última durante casi dos años.



‘Nole’, de 31 años, busca en la capital francesa su quinto título del año tras los logrados en Wimbledon, el US Open y los Masters 1 000 de Cincinnati y Shanghái.



Fernando Verdasco será el primer rival de Rafael Nadal, en un duelo español, y el canadiense Milos Raonić, jugará ante el suizo Roger Federer este miércoles en el debut de los números uno y tres del mundo, respectivamente, en París.



Al derrotar al francés Jeremy Chardy por 6-4 y 6-4, Verdasco se ganó la oportunidad de ser el primer rival de Nadal en la vuelta al circuito del líder de la ATP desde que se retirara en las semifinales del US Open.

El balear tendrá un buen test ante su compatriota que cuenta con dos de sus tres victorias sobre Nadal en superficie dura: en Miami en 2015, y en el Australian Open del año siguiente. La otra se dio en el Mutua Madrid Open, sobre tierra, en 2012.



Verdasco llega además rodado en competición, tras alcanzar las semifinales en Viena la pasada semana, y antes los octavos de Estocolmo y Pekín, y las semifinales de Shenzhen (China). No obstante, Nadal domina en los enfrentamientos entre ambos por 16-3.



Raonic derrotó con remontada al francés Jo-Wilfried Tsonga por 6-7 (4), 7-6 (5) y 7-6 (5) en casi tres horas y será el contraste de Federer, que este martes confirmó su participación, a pesar del desgaste sufrido la pasada semana para ganar por novena vez el título en Basilea.



Federer y Raonic se han enfrentado en 14 ocasiones, con un claro balance de 11-3 favorable al helvético.

Mientras, el español Pablo Carreño se despidió de París al caer ante el ruso Daniil Medvedev, por 6-2 y 6-2, y este miércoles jugarán también Roberto Bautista contra el búlgaro Grigor Dimitrov y Feliciano López con el argentino Diego Schwartzman.



También debutarán tres jugadores que están en liza por conseguir una de las dos plazas para las Nitto ATP Finals de Londres, el austríaco Dominic Thiem, contra el francés Gilles Simon, que hoy se impuso a su compatriota Lucas Pouille, por 6-3 y 6-4, el estadounidense John Isner, contra el ruso Mihail Kukushkin, que se impuso al francés Pierre Hugues Herbert, por 3-6, 6-3 y 7-5, y el japonés Kei Nishikori, contra el francés Adrian Mannarino.



Accedió a octavos el ruso Karen Khachanov, en su caso a costa del australiano Matthew Ebden, que se retiró cuando perdía por 6-2 y 2-0.