El técnico Pool Gavilánez asegura que Paúl Vélez dice 'estupideces'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El DT de Guayaquil City, Pool Gavilánez, respondió a las críticas que recibió de su colega de Macará Paúl Vélez. El entrenador porteño descalificó las declaraciones de su par, durante una rueda de prensa este 3 de octubre del 2018.

"No me voy a rebajar a la altura de él. Por tipos como él no dan cabida a los entrenadores ecuatorianos. Imagínense siendo él el máximo representante de los entrenadores ecuatorianos, miren las estupideces que dice", aseguró Gavilánez respecto a Vélez.



El DT de Macará dijo en una entrevista para Super K800 que el único partido fácil que tendrán, de cara al final de la etapa, será ante el equipo ciudadano. Los porteños son los últimos de la tabla acumulada, con 23 puntos.



"Si nos ponemos a analizar todos los partidos serán complicados, excepto Guayaquil City, que me perdonen ellos", dijo Vélez en la entrevista con la emisora.

​

Pool Gavilánez, técnico ecuatoriano del Guayaquil City. Foto: API



Ambateños y guayaquileños se enfrentarán en la fecha 21, el próximo 23 de diciembre, en el estadio Bellavista. Este año Macará ganó los dos partidos de la primera etapa y empató su juego en el segundo semestre, en el estadio Christian Benítez.