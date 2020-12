El DT Vélez lleva su libreto a Manabí

Es el entrenador nacional más exitoso de los últimos cuatro años. El DT Paúl Vélez dejó Ambato entre lágrimas y la euforia de clasificar a Macará a su cuarto torneo internacional consecutivo.

El técnico cuencano, de 49 años, puso fin a un ciclo de logros con los ambateños. Asumió el manejo del equipo celeste en el 2015, en la Serie B, y lo llevó a la cúspide con dos clasificaciones a copas Libertadores (2018-2020) y dos Sudamericanas (2019-2021).



El festejo más emotivo en todas las clasificaciones fue el de este año; en el último juego ante Independiente del Valle, por la fecha 15 de la segunda etapa del campeonato.

Allí rompió en llanto junto a su cuerpo técnico. “Disfruté mucho esta clasificación, más que todos los logros. Me dolió tanto que un grupo de hinchas de Macará no hayan valorado lo que hicimos en el club. Me voy feliz y agradecido con los buenos hinchas, que nos apoyaron”, dijo el técnico.



Hay un antecedente, la derrota que sufrió Macará ante Orense (1-0) en el Bellavista el 14 de noviembre, en Ambato, fue el detonante que lo llevó a tomar la decisión de irse.



Ese día, un grupo de hinchas celestes se agolpó en la puerta del camerino e insultó a los jugadores y al cuerpo técnico. “Me di cuenta de que aún había malos aficionados, que no valoraban lo que se había conseguido en 80 años de historia del equipo. Ahí decidí que debía cerrar mi ciclo en Macará”, agrega.

En cada despedida que tuvo, no pudo contener las lágrimas. Lloró en el camerino con los jugadores, en la última reu­nión con la directiva, en las últimas entrevistas...



No hubo poder de convencimiento que detenga al entrenador. Dice que tiene el presentimiento que el 2021 no le va a ir bien y por eso decidió irse a otro equipo.

Miller Salazar, presidente del club, elogia el aporte del técnico en los cinco años. Vélez ha sido clave, porque solo en premios por los torneos internacionales ha generado USD 2 millones. A eso suma la venta de jugadores como Michael Estrada, Jánner Corozo y John Jairo Cifuente.



Cada año, el técnico hasta participaba en la negociación de primas y salarios con los futbolistas. Lo hacía en conversaciones previas. Ahora se rompió ese idilio.



El proyecto que tiene Vélez con Delfín comenzará desde los próximos días. Es un plan que empezó a tentarlo desde el año pasado. José Delgado, presidente del ‘cetáceo’, le ofreció manejar al club después de que lograra el campeonato con Fabián Bustos.



“No podía aceptar el cargo porque el Delfín eliminó a Macará en las semifinales. Eso no lo iba a hacer. Ahora llegó la oportunidad y vamos a ver cómo nos va en el nuevo reto”, manifestó el cuencano.

Vélez llevará a su cuerpo técnico a Manabí. Juan Carlos Ávila, asistente técnico, y David Sánchez, preparador físico, seguirán siendo parte de su equipo de trabajo. Francisco Reinoso se unirá como preparador de goleros.



El plan del técnico es comenzar a trabajar desde el 4 de enero del 2021 en la pretemporada. Analiza la nómina de jugadores que tiene a su disposición. El equipo no tendrá participación internacional el 2021.