La Tri Sub 20 busca ante Corea del Sur la final del Mundial de Polonia 

Jugadas de pelota detenida, penales y varios movimientos tácticos. Eso fue lo que practicaron ayer (10 de junio del 2019) los dirigidos por Jorge Célico en la cancha del complejo Lunlinianka Stadion, donde la Tri definió los detalles para el juego de esta tarde ante Corea del Sur (13:30).

Hay ansiedad entre los jugadores, cuerpo técnico y hasta del único dirigente que se quedó con la delegación (Jaime Estrada). Todos hablan de que el objetivo es llegar lo más lejos que se pueda. Por eso, el entrenador argentino les hizo un pedido especial. Quiere que sus muchachos se olviden de todo. La fase de grupos y los triunfos ante Uruguay y Estados Unidos ya pasaron. Ahora solo quiere que piensen en la Copa del Mundo.



“Les pido a mis jugadores que no piensen en otra cosa que no sea en esta Copa. Mal haría yo al hacer lo contrario”, dijo el estratega en la rueda de prensa de ayer.



Sus pupilos han entendido el mensaje. Ayer, a diferencia de otros cotejos claves en este Mundial, bajaron poco al lobby del hotel In Between, en las afueras de Lublin, donde concentran junto a la Selección de Corea del Sur.

El desayuno fue opcional y nadie bajó a comerlo. Prefirieron descansar y reunirse en una de las habitaciones para conversar de lo que será el partido. Cuando existen este tipo de reuniones, los primeros en tomar la palabra son Jhon Jairo Espinoza y Sergio Quintero. Eso de que a un grupo de amigos nadie les gana va tomando fuerza. Se la repiten siempre entre ellos para motivarse.



Por el hotel ya no hay empresarios, dirigentes de clubes ni hinchas. El lugar de concentración es alejado, pero también la seguridad ha aumentado. Hay cuatro guardias en la puerta del hotel, que vigilan con atención cada movimiento de los exteriores.



“Estamos tranquilos y descansados. Somos conscientes de la historia que estamos escribiendo para el país y eso nos llena de un mayor compromiso. Por eso queremos dar más de lo que hicimos ante Estados Unidos. Soñamos despiertos por un objetivo que está muy cerca”, dijo Alexander Alvarado.



El mediocampista está cumpliendo su sueño. Ya fue campeón del Sudamericano y ahora tiene esas ansias de demostrar más. Ante Estados Unidos buscó su gol de cabeza, pero no se le dio. Asegura que lo buscó en tres ocasiones por la circunstancia del partido, pero que sí quiere marcar.

Para esta semifinal ya no hay peluquerías cerca, tampoco centros comerciales a donde los seleccionados solían asistir. Están aislados de las distracciones. Eso favorece a la convivencia.



Para halagarlos y ‘consentirlos’, Javier Campos, chef de la Tricolor, preparó ayer un encebollado. Quería que los muchachos saborearan un platillo nacional antes del partido.

“Hice el encebollado como sorpresa para los jugadores. Nadie sabía y pues se emocionaron al ver la comida servida. Esa es mi manera de agradecerles y homenajearles a estos guerreros”, dijo el chef, que con orgullo no se quita el gorro en el que está escrito Ecuador.



Para los jugadores coreanos, las reglas se han intensificado en los últimos días. No salen del hotel y el uso del celular ha sido restringido absolutamente.

El técnico Chung Jung Yong, que jugó como zaguero en su etapa de futbolista, quiere que sus jugadores no se enteren de lo que está viviendo el país con los resultados que han alcanzado en este Mundial.



“Quiero que hablen entre ellos y no con el exterior. No quiero que conozcan opiniones en las redes sociales o en artículos de fuera. Están prohibidos los celulares hasta el final de la Copa”, dijo Jung Yong, en la conferencia de prensa.

Para ambos entrenadores, volverse a enfrentar en Polonia tendrá un sabor especial. Se conocen, tras un amistoso que jugaron antes del torneo (Corea ganó 1-0). Los DT coinciden que ambas selecciones han madurado y cambiado en lo táctico y en la idea de juego.

“Nuestra idea de juego no es negociable. Vamos a enfrentar a Corea como lo hicimos ante Italia, Japón, Uruguay. Quedarse con el resultado es importante, pero queremos que se dé de una forma global, mostrar la identidad de juego del país”, dijo Célico, quien anticipó que conocer a los asiáticos le dará herramientas a la hora de planificar la estrategia para buscar la victoria.

Ecuador vs. Corea

hoy 13:30

Estadio: Lublin



Ucrania-Italia

hoy 10:30

Estadio: Gdynia