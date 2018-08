Tsitsipas vence a Zverev y deja a Del Potro tercero en el ranking

LEA TAMBIÉN

El griego Stefanos Tsitsipas levantó este viernes 10 de agosto de 2018 dos puntos de partido antes de vencer al alemán Alexander Zverev en los cuartos de final del torneo de tenis de Toronto, resultado que dejará al argentino Juan Martín del Potro como número tres del ranking mundial que se difundirá el próximo lunes.

Tsitsipas, revelación del certamen tras eliminar sucesivamente al austríaco Dominic Thiem y al serbio Novak Djokovic, dio un nuevo impacto al superar por 3-6, 7-6 (13-11) y 6-4 a Zverev después de levantar dos puntos de partido en el tie break del segundo set.



Además, el alemán, segundo favorito del torneo, sacó para partido con ventaja de 5-3 en ese parcial, pero Tsitsipas le quebró el servicio para luego forzar el desempate.



El alemán, campeón de Washington la semana pasada, necesitaba reeditar su título en Canadá para sostenerse en el tercer lugar del ranking. Sin embargo, con su prematura derrota ante el griego de 19 años dejará ese sitio en manos de Del Potro, que no jugó en Toronto por una molestia en su muñeca izquierda.



Lo paradójico del argentino es que no podrá celebrar su mejor posición histórica en el circuito por una lesión en la muñeca, donde fue operado en tres oportunidades, razón por la que estuvo muy cerca de abandonar el tenis y por la que cayó al puesto 1 040 del escalafón a comienzos de 2016.



Tras ganar este año el Masters 1000 de Indian Wells y el torneo de Acapulco, además de llegar a los cuartos de final de Roland Garros y Wimbledon, Del Potro sumó los puntos suficientes para aparecer tercero en el próximo ranking.



De esa manera, el campeón del US Open 2009 igualó a sus compatriotas Guillermo Coria y David Nalbandian en varones y Gabriela Sabatini en mujeres como los mejores argentinos en el ranking, sólo debajo de Guillermo Vilas, el denominado padre del tenis argentino, que fue número dos.



En la siguiente ronda, Tsitsipas se medirá con el sudafricano Kevin Anderson, que derrotó con contundencia al búlgaro Grigor Dimitrov. Anderson, quinto favorito en el cemento canadiense y finalista en la última edición de Wimbledon, no le dio opciones al cuarto favorito, al que derrotó por 6-2 y 6-2 en una hora y seis minutos de juego.



Con su poderoso servicio, que le permitió lograr 12 aces y ganar el 81 por ciento de los puntos jugados con ese golpe, Anderson dominó el partido frente a un Dimitrov que no pudo generar ni una ocasión de quiebre.



Por el contrario, el sudafricano, finalista el año pasado en el US Open, rompió el saque del búlgaro en cuatro de las siete oportunidades que tuvo, dos en cada set, para llevarse el triunfo con comodidad.



El duelo entre Anderson y Dimitrov era relevante en la lucha entre ambos en el ranking mundial, ya que los dos pelean por el quinto puesto. Si el sudafricano vence a Tsitisipas y llega a la final, desbancará al búlgaro de esa posición.



El torneo de tenis de Toronto es de la categoría Masters 1000, se juega sobre cemento y reparte casi seis millones de dólares en premios.