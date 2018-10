Solari no quiere comparaciones: 'A Zizou dejarlo tranquilo en su grandeza'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Santiago Solari ofreció su primera rueda de prensa como técnico del primer equipo del Real Madrid con un mensaje pausado, recuperando la sonrisa perdida de Zinedine Zidane, con el que dejó claro que no desea que lo comparen: "dejarlo tranquilo en su grandeza".

El Real Madrid no presentó a Solari por considerar la situación provisional, como rezaba el comunicado que informaba de la destitución de Julen Lopetegui, aunque el técnico argentino tenga opciones de seguir durante la temporada si logra buenos resultados.



Compareció sonriente en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Valdebebas, en chándal, con guiños a mucha parte de la prensa con la que hace pocos años compartió aventuras en su etapa de jugador, cuando los entrenamientos eran abiertos en su mayoría y se convivía.



"A Zizou dejémosle en paz, es una de las figuras más grandes del Real Madrid, no lo podemos adjetivizar. Es mejor dejarlo tranquilo en su grandeza y no dedicarnos a comparar a nadie con él porque es incomparable", aseguró descartando que él vaya a ser un nuevo Zidane que da el salto desde el Castilla y conquista tres Ligas de Campeones consecutivas.



Solari tuvo un encuentro con la plantilla antes de dirigir su primer entrenamiento y expresó las sensaciones que le transmitieron y el deseo de voltear la situación actual.



"El vestuario está dolido, obviamente, pero con muchas ganas de arrancar y revertir la situación. Es un grupo de campeones, de guerreros que han ganado muchísimas cosas para el Real Madrid. La situación no es la más fácil pero les vi con muchas ganas de revertirla", desveló.

Dejó en el "ámbito privado" varias preguntas que apuntaban a la persona que le comunicó la decisión de la directiva de ser el nuevo entrenador del primer equipo o la comunicación que ha tenido con Lopetegui. Respetuoso con el trabajo de Julen, dijo que no le compete valorar si la plantilla tiene más calidad que los resultados que ha cosechado en el inicio de temporada.



Descartó que ningún jugador le haya mostrado que no estaba a favor de su llegada. "Estuve con el equipo y no miran con recelo a nadie. Están dolidos y con ganas de ganar otra vez, así es como los sentí. Son un equipo de campeones, jugadores que han dado mucho al club. Es un momento más delicado, que también es donde se ve el carácter", explicó.



Tras destacar la "ilusión" que sintió en el grupo, señaló como "ganar mañana" el primer objetivo de tu trabajo, dando importancia a la Copa del Rey. "Tenemos que salir a jugar un partido que es igual de importante que el resto para esta institución, que se propone siempre competir. Salir a ganarlo con este grupo de campeones que están dolidos por la situación", manifestó.