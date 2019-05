Tres seleccionados de Ecuador reclaman cupos para Panamericanos y un auspiciante anuncia acciones legales

LEA TAMBIÉN

Tres seleccionados nacionales reclaman sus cupos para los Juegos Panamericanos, previstos del 26 de julio al 11 de agosto en Lima, Perú. Ellos son: Miguel Armijos, Andrés Cabascango y Daniel Pintado, nadador, triatleta y marchista, en ese orden.

Este miércoles 8 de mayo del 2019, Armijos y Cabascango ofrecieron una conferencia de prensa en compañía de Iván Enderica, representante de los deportistas en la Federación Deportiva del Azuay. Allí, los afectados mostraron su inconformidad por quedar fuera de los Panamericanos y porque no reciben respuestas de sus federaciones nacionales por deporte.



Santiago Castillo, delegado de la firma Origen Sport y auspiciante de Armijos, contó que se ha tratado de dialogar con los directivos de la Federación Ecuatoriana de Natación (FENA); sin embargo, ha sido imposible. Por eso, de quitarle el cupo de manera definitiva, “tomaremos las acciones legales del caso para continuar con el proceso”.



Según Castillo, “no es justo que un papel quite a clasificación de una persona”. A su criterio, no se han seguido los debidos procesos. Él contó que hace ochos días se envió un oficio a la FENA, pidiendo una explicación, pero aún no hay respuesta.

El pasado 25 de abril, Armijos recibió un oficio de la FENA en el que se informa que por resolución del Comité Ejecutivo se decide no designarlo el cupo para los Juegos Panamericanos, en la modalidad de aguas abiertas, “obtenido por usted en el último Sudamericano Absoluto”.



Entre los motivos se enumera la no participación en el selectivo ‘Pablo Cuello, realizado del 28 al 30 de enero en Salinas, así como en el Marathon Swin World Series 2019, cumplido el 16 de febrero pasado en Doha, Qatar. También se refiere a su ausencia de los entrenamientos.



Armijos se mostró indignado y dijo que presentó los debidos justificativos de su ausencia a los eventos en mención. "Estuve lesionado". Y sobre sus entrenamientos, el nadador cuencano aseguró que incluso dejó de estudiar en la Universidad del Azuay para dedicarse por completo a su preparación con miras a los Juegos Panamericanos.



Cabascango, por su parte, aseguró que en el último Panamericano de Triatlón en Salinas terminó sexto y allí confirmó su presencia en los Juegos Panamericanos. “Soy el segundo mejor triatleta del país”. En el ‘ranking’ mundial, los ecuatorianos Juan José Andrade, Andrés Cabascango y Armando Matute ocupan los casilleros 84, 206 y 243, en ese orden.

Francisco Tirado, entrenador de la selección nacional, confirmó que en varones Andrade y Matute irán a los Juegos Panamericanos. Él explicó que cada dos meses se avalúa el rendimiento de los deportistas con los directores técnicos de la Secretaría del Deporte y del Comité Olímpico Ecuatoriano. “Con base a esos parámetros, ellos están dentro del plan de becas del Plan de Alto Rendimiento”.

Daniel Pintado contó que no asistió a la conferencia de prensa porque quiere evitar la polémica. Él envió su reclamo por escrito a la Federación Ecuatoriana de Atletismo, con copia a la Secretaría del Deporte y al Comité Olímpico Ecuatoriano. Él asegura que el cupo para los Panamericanos lo obtuvo tras ganar la medalla de oro en los Juegos Sudamericanos del 2018 en Bolivia.



Manuel Bravo, presidente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo sostuvo que, el ser campeón sudamericano no le garantizaba el cupo a los Panamericanos. En México, hace más de dos semanas, compitieron los mejores del país y allí clasificaron Mauricio Arteaga y Jonathan Amores, en 20 km. “Los criterios de selección se publicaron en diciembre pasado y fueron socializados con todos los actores”.



El directivo agrega que Pintado ha demostrado este año no estar en su forma deportiva en los eventos que ha participado. En el Nacional de Sucúa fue quinto y en el Gran Premio de Rio Maior, Portugal, "tuvo problemas técnicos por lo que fue descalificado en el kilómetro nueve". En el reciente Panamericano de México fue noveno, con un tiempo de 1:26.35.