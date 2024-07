La Selección de Ecuador busca DT después de la salida del Félix Sánchez Bas del cargo tras su eliminación en la Copa América. Martín Anselmi, quien había sido mencionado como uno de sus posibles sucesores, desconoció tener contactos con la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

El partido entre la Tri y Argentina, por los cuartos de final del certamen continental, marcó el fin de la era del español como técnico de la escuadra. El conjunto nacional se eliminó debido a la definición por penales después de igualar por 1-1.

Más noticias:

Luego de la salida del elenco del torneo continental, la FEF dio a conocer el destino y el de su anterior técnico. Por medio de un comunicado oficial, la entidad señaló que se había llegado a un acuerdo para finalizar el vínculo de Sánchez Bas.

Con la partida del estratega europeo se vinculó a Martín Anselmi a la Tri, así como a Guillermo Almada y Luis Zubeldía, quienes desde su entorno o directamente se refirieron al tema. En el caso de Anselmi, este dialogó sobre la situación con los medios de comunicación.

Martín Anselmi marca distancias con la Selección de Ecuador

El entrenador argentino conversó con la prensa después del inicio del Torneo Apertura de México, en el cual dirige al Cruz Azul. En el estreno de la competencia, su equipo se llevó el triunfo ante el Mazatlán, sin embargo, el tema de la Selección de Ecuador acaparó la atención.

Con respecto a una futura llegada y negociaciones con la FEF, el estratega fue tajante. Aunque manifestó su aprecio por el país, este reafirmó su compromiso con el club de la capital mexicana y dijo no haber tenido acercamientos con el combinado nacional.

“Tengo cariño por Ecuador y por los chicos que integran su selección. A la mayoría de ellos los vi debutar y he estado cuando tuvieron su primer partido en primera. Sin embargo, es un rumor periodístico. Yo no he recibido ningún llamado por parte de la FEF. Tengo el foco sumamente centrado en Cruz Azul, en la ilusión que generamos el semestre pasado y tener un semestre que invita a mejorar”, sostuvo el técnico.

Un DT con experiencia en Ecuador

El entrenador dio el salto hacia México después de una grata experiencia en el balompié ecuatoriano con Independiente del Valle, segundo club que dirigió en su carrera. Antes de arribar al elenco rayado, Martín Anselmi debutó como DT en Unión La Calera de Chile y, previamente, estuvo con los rayados como auxiliar del técnico Miguel Ángel Ramírez.

Con el plantel de Sangolquí, Anselmi consiguió cuatro títulos. El primero fue la Copa Ecuador y la Supercopa; así coronó campeón en la Copa Sudamericana y la Recopa.

Al Cruz Azul arribó para este 2024 y en el Torneo Clausura consiguió llegar a la final ante el América, donde se hizo con el subcampeonato.