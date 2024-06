La expulsión de Enner Valencia ante Venezuela en la Copa América causó más de un contratiempo para la Selección de Ecuador. La tarjeta roja para el futbolista incidió en la derrota de la Tri y, además, lo privó de su goleador y capitán.

A los 20 minutos del primer tiempo, Valencia buscó llegar a un balón en el ataque tras un rebote del arquero. Pese a que no hubo intención de impactar al rival, el delantero llegó tarde y golpeó con la suela de su botín en el pecho del venezolano.

La entrada provocó, en un inicio, una tarjeta amarilla para ‘Superman’, sin embargo, el árbitro Wilmar Roldán fue alertado por el VAR para que revise la jugada. Al momento de ver de nuevo la acción, el juez central decidió expulsar a Énner Valencia.

Después de la salida del delantero, este también debió entregar la capitanía a un compañero. El artillero dejó al portero Alexander Domínguez con el brazalete, quien después falló en el gol que le dio el triunfo a Venezuela.

¿Alexander Domínguez será el capitán de la Selección de Ecuador?

Como en aquel partido, Alexander Domínguez ha sido el capitán de la Selección de Ecuador cuando no ha estado presente el delantero. Pese a ello, si este no repite su rol entre los once iniciales, existen nombres que se pueden hacer cargo.

El puesto de Domínguez puede variar en función del arquero Hernán Galíndez. Este último ha alternado el rol junto a ‘Dida’ en eliminatorias y también cuenta con experiencia en la Copa América de 2021 y en el Mundial de Qatar 2022.

En el partido ante Venezuela, el arquero de Liga de Quito sembró dudas a raíz del segundo gol y su titularidad puede ser analizada por el DT Félix Sánchez. Antes del segundo tanto, este dio un rebote al querer asegurar un balón y lo dejó dividido en el área, a su vez, demoró en la reacción tras su error.

Hernán Galíndez ya se puso la cinta y fue criticado

En caso de que el entrenador se decida por Hernán Galíndez como su guardameta, este también podrá llevar la capitanía. En los amistosos antes del torneo ya lo hizo al enfrentar a Argentina.

A pesar de la decisión de Félix Sánchez, el arquero recibió críticas de parte de exseleccionados. Nombres como Antonio Valencia, Carlos Tenorio, Jefferson Montero, Franklin Salas y Édison Méndez se manifestaron en contra.