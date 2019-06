Leylah Fernández, la campeona junior de Roland Garros que es mitad ecuatoriana

LEA TAMBIÉN

La tenista canadiense Leylah Fernández tiene 16 años y se coronó campeona de la categoría juvenil del Roland Garros llevado a cabo en París, Francia. Este es el mismo torneo que ganaron el español Rafael Nadal en categoría masculina y la australiana Ashleigh Barty, en femenina.

La joven nació en Canadá, pero lleva sangre ecuatoriana. Su padre nació en Guayaquil y sus abuelos hasta hoy viven en Salinas (Santa Elena). Así lo dio a conocer el periodista Kenny Castro, que cubre el torneo en París. El comunicador compartió un audio de las declaraciones en español de Fernández tras coronarse campeona. La adolescente aprovechó de enviar saludos para sus abuelos.



Fernández venció en la final a la estadounidense Emma Navarro en dos sets (6-3 y 6-2) el pasado sábado 8 de junio de 2019. Este triunfo viene después de haber llegado a la final del Australia Open, aunque no se llevó aquel título como en esta ocasión. "Mi objetivo este año era ganar uno de los Grand Slams y me quedé muy cerca en Melbourne. Estoy feliz por haber tenido otra oportunidad aquí en Roland Garros y ganarlo", aseguró, según recoge el diario Sport.



La joven, que es entrenada por su padre guayaquileño, es la primera canadiense en ganar un juvenil en Roland Garros. Para ella es especial este triunfo, asegura la cadena canadiense CBC, pues Fernández tenía menos de cinco años cuando vio por primera vez un Grand Slam. Fue en 2007, cuando Rafael Nadal y Justine Henin quedaron campeones.



El próximo reto de la adolescente es la categoría juvenil del US Open.