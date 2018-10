Roger Federer avanza en el Masters 1000 de París ante la baja de Raonic

LEA TAMBIÉN

El suizo Roger Federer, que iba a realizar el miércoles su regreso al Masters 1000 de París-Bercy, deberá posponer su vuelta a las pistas después de la baja de su rival, el canadiense Milos Raonic.

Así pues, habrá que esperar un poco más para ver al suizo de los 20 títulos de Grand Slam jugando en París, lo que no ocurre desde hace tres años.



El canadiense Milos Raonic, que superó al víspera al francés Jo-Wilfried Tsonga, causa baja debido a una lesión en el codo derecho.



Roger Federer, N.3 del mundo, debutará de esta forma en el torneo en octavos de final el jueves ante el italiano Fabio Fognini, 14º del mundo, que también avanzó sin jugar debido en su caso a la baja del húngaro Marton Fucsovics.



Tampoco se podrá ver este miércoles al todavía N.1 del mundo Rafa Nadal, quien anunció su baja para el Masters 1000 de París a unas horas de su entrada en liza este miércoles, lo que asegura al serbio Novak Djokovic el puesto de número 1 del mundo el lunes, después de una segunda mitad de temporada brillante.

'Djoko', clasificado el martes a octavos, sólo necesitaba alcanzar una ronda más que Nadal para ser nuevo N.1 del mundo, un puesto que llevaba dos años sin ocupar.



Los otros favoritos del día no tuvieron problemas para superar sus respectivos compromisos; el estadounidense Jack Sock derrotó 6-3, 6-3 al francés Richard Gasquet, el alemán Alexander Zverev hizo lo propio ante el estadounidense Frances Tiafoe (6-4, 6-4) , el también estadounidense John Isner derrotó con más dificultad al kazajo Mikhail Kukushkin 6-3, 6-7 (2/7) , 7-6 (7/1) , mientras que el sudafricano Kevin Anderson logró su billete a octavos al derrotar al georgiano Nikoloz Basilashvili.



También se despidió el español Roberto Bautista, quien perdió con el búlgaro Grigor Dimitrov 7-6 (12/10) , 6-4.



París-Bercy es el último torneo de categoría Masters 1000 de la temporada. Se juega sobre superficie rápida y bajo techo, repartiendo 4.872.105 euros en premios.

Resultados de la jornada:

Individual masculino - Segunda ronda:



Jack Sock (USA/N.16) derrotó a Richard Gasquet (FRA) 6-3, 6-3



Alexander Zverev (GER/N.4) a Frances Tiafoe (USA) 6-4, 6-4



John Isner (USA/N.8) a Mikhail Kukushkin (KAZ) 6-3, 6-7 (2/7) , 7-6 (7/1)



Kevin Anderson (RSA/N.7) a Nikoloz Basilashvili (GEO) 6-3, 6-7 (3/7) , 7-6 (7/3)



Kei Nishikori (JPN/N.10) a Adrian Mannarino (FRA) 7-5, 6-4



Fabio Fognini (ITA/N.13) a Márton Fucsovics (HUN) no se presentó



Roger Federer (SUI/N.3) a Milos Raonic (CAN) no se presentó



Grigor Dimitrov (BUL/N.9) a Roberto Bautista (ESP) 7-6 (12/10) , 6-4