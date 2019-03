Federer agranda su leyenda con su 100º trofeo como profesional

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Roger Federer agrandó su leyenda este sábado 2 de marzo de 2019 en Dubái al ganar el 100º título de su carrera, venciendo en la final al prodigio griego Stefanos Tsitsipas, por lo que a los 37 años se acerca a Jimmy Connors, récord absoluto con 109 trofeos.

El suizo, que ganó por un doble 6-4, logra su primer trofeo desde que se impusiera en Basilea en octubre de 2018, y se convierte en el segundo jugador de la era moderna del tenis (desde 1968) en alcanzar los 100 trofeos, tras Connors.



'La mágica receta'



“Mucha gente me pregunta si puedo llegar a 109 pero no es fácil. Tienes que hacer un gran torneo, a veces no tienes suerte con el sorteo. Tienes que estar en forma en varios frentes, mentalmente y físicamente, y ser capaz de batir a diferentes clases de jugadores”, señaló sobre la 'mágica receta' del triunfo.



En categoría femenina lidera esta clasificación Martina Navratilova, intocable con sus 167 trofeos. Los otros dos grandes de esta época dorada del tenis, Rafael Nadal y Novak Djokovic, tienen 80 y 73 títulos respectivamente.



“Estoy muy feliz por seguir jugando, ha sido un viaje largo y maravilloso. He amado cada minuto, ganar 100 trofeos es un sueño hecho realidad”, añadió la leyenda.



El suizo, séptimo jugador mundial, no había podido alcanzar el centenar de títulos a finales de 2018, cuando cayó en semifinales del Masters 1000 París-Bercy -ante Djokovic, en el juego decisivo del último set- y en el Masters de Londres, eliminado también en semifinales, por Alexander Zverev, futuro vencedor.



Para ganar por octava vez en Dubái, Federer tardó pocos minutos en hacer un break y llevar la iniciativa del duelo, que le sirvió para tomarse la revancha de los octavos de Australia, cuando cayó ante Tsitsipas tras tres horas y 45 minutos de juego.