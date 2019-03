Roberto Garcés contó que en Liga le dijeron que no iba a tener espacio

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Roberto Garcés decidió salir de Liga de Quito para vincularse a Independiente del Valle, debido a que no tendría espacio en el plantel azucena. El volante llegó a inicios del 2018 desde El Nacional.

"Lamentablemente, con el pasar del tiempo, el profe (DT Pablo Repetto) me dijo que no iba a tener mucha chance por otros jugadores que se quedaron en el equipo. Eso me impulsó a buscar la salida del equipo", explicó el volante de marca a Bendito Fútbol Radio Quito y Platinum (Quito, Tulcán y Sur de Colombia 90.9FM, Guayaquil 94.5FM, Ambato 101.7FM y Cuenca 107.7FM.



En un inicio Jefferson Intriago iba a dejar el plantel, pero finalmente eso no se produjo.



Jefferson Orejuela también extendió su contrato, ya que al inicio del año también hubo complicaciones con el equipo brasileño Fluminense, dueño de sus derechos deportivos.



Ahora, Garcés contó que para irse a Independiente le llamó la atención "su estilo de juego" y por eso pidió "ayuda a la directiva de Liga" para concretar este traspaso.



El mediocampista de 25 años ya se entrenó con los negriazules este mismo miércoles 6 de marzo del 2019. "Me recibieron de buena manera (...) mi prioridad es seguir creciendo, aportar al equipo y espera ganarme un espacio", agregó.



A continuación, la entrevista completa para Bendito Fútbol Radio Quito y Platinum (Quito, Tulcán y Sur de Colombia 90.9FM, Guayaquil 94.5FM, Ambato 101.7FM y Cuenca 107.7FM.