River Plate de Argentina anuncia que jugará Copa Libertadores fuera del estadio Monumental

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El club argentino River Plate anunció una importante renovación del emblemático estadio Monumental, por lo cual podría jugar partidos del campeonato local y de la Copa Libertadores en un predio afuera de Buenos Aires o bien en una cancha alquilada.

La entidad 'millonaria' informará estos cambios a la Conmebol, que deberá expedirse sobre las condiciones en la que deberá jugar el club de la banda roja que tiene partidos previstos el 30 de septiembre ante el brasileño Sao Paulo, y el 20 de octubre frente al ecuatoriano Liga de Quito, por el Grupo D de la Copa Libertadores.



El ministerio de Salud autorizó este martes que los planteles vuelvan a entrenarse el 10 de agosto tras casi cinco meses de inactividad. Como está previsto que no haya encuentros con espectadores por varios meses mientras se extienda la pandemia del covid-19, River cambiará “ todo el suelo del campo de juego para convertirlo en un sistema híbrido de última generación, que terminará definitivamente con muchos de los problemas que tienen los campos de juego en el país ” .



La intención de los dirigentes de River es que el equipo juegue los partidos de esta temporada en el River Camp, el complejo que el club tiene en Ezeiza (30 km al sur de Buenos Aires) , hasta que se pueda volver a la actividad en el Monumental.



La propuesta de River sería similar a la de Real Madrid, que jugó sus últimos partidos de la Liga española en el estadio Alfredo Di Stéfano, donde usualmente suele presentarse su filial Real Madrid Castilla, un escenario con capacidad para 6.000 espectadores, suficiente para un período de encuentros a puertas cerradas por las restricciones sanitarias.



La cancha principal que River tiene en Ezeiza cuenta con ocho torres de iluminación para entrenarse y jugar de noche, pero hasta el momento no tiene la estructura adecuada para sostener una transmisión televisiva, por lo que el actual subcampeón de la Copa debería alquilar otro estadio para jugar si no recibe la autorización correspondiente.



La remodelación incluirá la eliminación de la pista de atletismo que rodea al campo y que dejó de utilizarse hace décadas, y construir tribunas adicionales en ese espacio, mientras que el terreno de juego se bajará de su altura actual, con la idea de que las tribunas estén más cerca de la cancha.