Richard Carapaz: “volveremos más fuertes”

Richard Carapaz apareció la mañana de este 2 de julio del 2023, tras su retiro del Tour de Francia. Usó las palabras: “volveremos más fuertes”.

Así lo dijo en un corto video que se publicó en las redes sociales del equipo que lo patrocina (EF Education) y también en las redes del ciclista ecuatoriano.

“Decirles que estoy bien. Gracias por sus mensajes de apoyo, al equipo que ha estado siempre pendiente, volveremos más fuerte; un abrazo”, reconoció Carapaz en un corto video.

Carapaz recibió el respaldo de los fanáticos del ciclismo del Ecuador y de todo el mundo, tras la lesión de una rotura en su rodilla izquierda, que originó el retiro del Tour.

Richard Carapaz se quedará unos días en España y después volverá a Ecuador, en donde seguirá su proceso de rehabilitación.

El ciclista ecuatoriano se retiró del Tour tras la caída que sufrió en la primera etapa, cuando le faltaban 22 kilómetros para llegar a la meta.

Thank you champion for making us dream. We will miss you. Rest up. We will see you soon. 💕



Gracias campeón por hacer nos soñar. Te echaremos de menos. Que descanses bien. Nos vemos pronto. 💕 pic.twitter.com/bRpmVsB8OU