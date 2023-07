Richard Carapaz se retira del Tour de Francia

Richard Carapaz no continuará en el Tour de Francia, después que le hicieron una evaluación médica, tras la caída que sufrió en el kilómetro 160, este 1 de julio del 2023.

"Richard Carapaz no participará en la etapa 2 del Tour de Francia después de que una ecografía reveló una pequeña fractura en la rótula izquierda. También necesitó tres puntos para cerrar el corte en la misma rodilla. Richard no sufrió otras lesiones en el accidente y regresará a casa para comenzar su recuperación. Cúrate campeón. Llevaremos tu espíritu de ataque al resto de este Tour", publicó la cuenta de EF Education en sus redes sociales.

Carapaz llegó a la meta en el puesto 153, a 15 minutos y 24 segundos, después del ganador Adam Yates, del UAE Team Emirates, en la primera etapa.

El ecuatoriano mostró coraje al incorporarse a la prueba tras una estruendosa caída, originada por el español Enric Más, del Movistar.

Una vez que Carapaz llegó a la meta fue asistido por los médicos e inmediatamente se sometió a revisiones médicas.

La 'Locomotora' tuvo una fuerte caída en el kilómetro 160. Richard Carapaz chocó con el español Enric Más del Movistar Team, mientras descendía el Cote de Vivero a 22 km de la meta final.

Según el video de la transmisión, la caída la originó el español Más, quien se sale de la curva y origina el choque.

El español abandonó la carrera, mientras que, Carapaz continuó con la carrera con las rodillas ensangrentadas y con muecas de dolor mientras pedaleaba.

Richard Carapaz will not start stage 2 of the Tour de France after an ultrasound scan revealed a small fracture in his left kneecap. He also needed three stitches to close the cut on the same knee. Richard suffered no other injuries in the crash and will return home to begin his… pic.twitter.com/M2tLI7X0lo