Repetto tiene disponible a Jhojan Julio

En Liga de Quito no arriesgarán a los futbolistas que tienen cuatro tarjetas amarillas y están al filo de la suspensión. Hoy, 2 de noviembre del 2019, LDU cierra la etapa de local ante Fuerza Amarilla (13:00) y el entrenador uruguayo Pablo Repetto rotará a los titulares habituales.

En el registro de tarjetas que maneja el cuerpo técnico y en las actas de sanciones de la LigaPro (28 y 29), el volante Andrés Chicaiza y el lateral derecho Antonio Valencia acumulan cuatro amarillas.



En caso de jugar y recibir hoy la quinta tarjeta no podrán participar en el partido de ida de los ‘playoffs’, según el reglamento de la LigaPro. Eso sí, para el inicio de los cuartos de final se limpiarán esas cartulinas acumuladas (artículo 92).



Por eso, Repetto tomará precauciones. Ayer, 1 de noviembre, el plantel cumplió un entrenamiento en Pomasqui. Uno de los jugadores que pelea por volver a la titularidad es Jhojan Julio. El rápido volante ya está recuperado y espera ser tomado en cuenta en el cotejo de hoy.



Sin embargo, la planificación del técnico es dar descanso a los titulares. Esto porque la ‘U’ tendrá actividad en las próximas dos semanas. El 10 de noviembre jugará la final de ida de la Copa Ecuador contra Delfín, en el estadio Rodrigo Paz Delgado. La revancha será el 16, en el Jocay de Manta.

Los horarios para esos partidos se definirán el próximo martes.



“Vamos a pelear los dos torneos. Hay golpes, fatigas, cansancio, pero no tenemos lesionados para el partido que se viene. Somos conscientes del rival (Delfín) que enfrentaremos”, dijo el DT uruguayo.



Independiente, Aucas y Católica definen puesto



Hernán Galíndez, el golero de la Universidad Católica, pidió a sus compañeros no salir a jugar con ansiedad hoy, 2 de noviembre, en el Atahualpa ante el América.



El golero nacionalizado trata de contagiar confianza para buscar la victoria que asegure el segundo lugar de la ‘Chatoleí’ en la tabla de posiciones.



Con un triunfo, Católica confirmará su clasificación a la Copa Libertadores después de 39 años y sin depender de otros resultados. El DT Santiago Escobar informó que Yúber Mosquera no jugará hoy por acumulación de cinco amarillas. La titularidad de Bruno Vides y de Luis Amarilla estaba en duda hasta ayer.



En el América, equipo ya descendido a la Serie B, regresará el volante José Cifuentes.



A la misma hora (15:15), pero en el Bellavista de Ambato, Aucas jugará contra Técnico.



Los orientales no tendrán al defensa Luis Romero y al lateral derecho John Jairo Espinoza por acumulación de cinco tarjetas amarillas.



El DT Gabriel Schürrer aclaró en el última conferencia de prensa que Aucas no especulará con el rival en los ‘playoffs’. “Saldremos a ganar para terminar lo más alto posible. No nos fijamos en el equipo que nos toque en los cuartos de final”, dijo el DT argentino.



La jornada de hoy se cerrará en el estadio de la Liga Cantonal Rumiñahui, en Sangolquí, donde el Independiente del Valle se despedirá de sus hinchas con el partido ante Delfín.



El técnico español Miguel Ángel Ramírez pondrá un equipo de juveniles para cuidar a los titulares. La prioridad de los rayados será la final de la Copa Sudamericana, el 9, ante Colón en Asunción.