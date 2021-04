Un Renato Paiva enérgico defendió el dominio de Independiente ante Barcelona

El habitual tono apacible y calmado de Renato Paiva, el técnico portugués de 51 años, desapareció en la rueda de prensa del 6 de abril del 2021. El DT de Independiente quedó incómodo con los comentarios que ha consumido luego del partido del sábado entre su equipo y Barcelona, por la sexta fecha del torneo.

“Escuché en un canal que el dominio del partido fue dividido y no fue así. Yo recibí palos cuando el equipo no jugó bien las dos primeras fechas. Lo reconocí y fui autocrítico. Pero ahora, nosotros dominamos el partido: los primeros minutos fueron de Barcelona, pero solo el inicio. Luego, hasta el minuto sesenta fue todo nuestro. Luego, unos minutos de ellos y al final se jugó en el área de Barcelona”, dijo con tono enérgico.

Recordó que tiene una hija periodista (Ana Francisca) y dijo que a ella siempre le pide medir y gestionar los hechos con objetividad. Una vez superada su molestia por los comentarios del juego del torneo local se enfocó en analizar a su próximo rival: el Gremio por la Copa Libertadores. El partido se jugará el 7 de abril a las 17:15, en el estadio Rodrigo Paz. La vuelta será el miércoles 14.

“Debemos tener mucha inteligencia posicional. Debemos estar bien ubicados para que no nos generen transiciones peligrosas. No creo que Gremio venga a presionarnos, sino a dosificar y contraatacar rápidamente”.



El DT lamentó la ausencia de su par del Gremio, Renato Gaucho, afectado por el covid-19. “Me habría gustado que venga, saludarlo y felicitarlo por sus grandes campañas. Lamento su situación y le envío un abrazo solidario. No es lo mismo que dirija el entrenador, que lo haga el asistente técnico”.



Paiva se mostró confiado en un buen resultado.