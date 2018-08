El Real Madrid se queda de nuevo sin entrenador... en Twitter

LEA TAMBIÉN

Tras perder a Zinedine Zidane al frente del banco del equipo de fútbol, el Real Madrid se quedó sin entrenador por segunda vez en lo que va de 2018, pero esta vez solo en Twitter. Apenas un partido de pretemporada aguantó Julen Lopetegui en la famosa red social como nuevo preparador del club blanco, después de que un controvertido retuit que implicaba al portugués Cristiano Ronaldo lo llevara a cerrar de manera fulminante su cuenta.

Sin sospechar que generaría polémica, el técnico español no dudó hace apenas unas horas en reproducir en su ya viejo perfil de Twitter el siguiente mensaje: "Muy grande nuestro Mister @julenlopetegui en la rueda de prensa de hoy. Y que pesados son algunos periodistas con las preguntas sobre CR!".



La apreciación la había hecho en su cuenta personal la portavoz de la peña madridista Sur de Florida, después de asistir a la rueda de prensa que Lopetegui ofreció en Miami previa al primer partido de pretemporada de los blancos ante el Manchester United.

El retuit no pasó inadvertido para algunos hinchas, que lo aprovecharon para abrir un debate sobre la falta de noticias sobre quién remplazará al astro portugués, ahora en la Juventus, en la delantera del equipo español.



Expeditivo, Lopetegui decidió cortarlo en cuestión de horas cerrando su cuenta de Twitter. Hace apenas dos días, el Real Madrid lo mencionaba en un tuit en su cuenta oficial en el que el club español reproducía una declaración del técnico sobre lo "encantado" que está con su actual plantilla.

Desde hoy, ya no podrá hacerlo más. Según apuntaron algunos medios de su país, el ex seleccionador español consideró que permanecer en Twitter siendo entrenador del Real Madrid le traería más disgustos que alegrías. Cortó por lo sano después de que los blancos cayeran por 2-1 en su amistoso frente a los dirigidos por José Mourinho, ex ocupante también del banco madridista, y antes de que arranque la temporada que lo verá estrenarse como director de orquesta del tricampeón de Europa.