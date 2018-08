Piratas informáticos piden un rescate a la PGA (Golf Week)

LEA TAMBIÉN

Un grupo de piratas informáticos atacó esta semana los ordenadores la asociación de golf profesional de Estados Unidos, y pidió un rescate en bitcoins a la PGA, mientras se disputa el último Grand Slam de la temporada, informó Golf Week.

El sitio especializado aseguró el miércoles que los datos en poder de los “hackers” no serían fácilmente reemplazables, sobre todo unos carteles publicitarios y logos que podrían servir para la próxima Ryder Cup, a finales del mes de septiembre en Francia.



La “PGA de América” no quiso comentar nada al respecto pero no está dispuesta a negociar ningún rescate, expuso Golf Week.



Además, habría pedido a una serie de expertos que aseguren que la edición número 100 del Campeonato de la PGA, que se disputa desde este jueves en Bellerive, San Luis, no se vea afectado por este caso de piratería, según desvelaron fuentes cercanas del torneo a Golf Week.