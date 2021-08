Neisi Dajomes: ‘El deportista necesita apoyo. No es fácil llegar hasta aquí’

Redacción Guayaquil

La pesista Neisi Dajomes estaba emocionada por ser la primera mujer ecuatoriana en conseguir una medalla olímpica. La deportista consiguió el oro en Tokio 2021, en los 76 kg, espera tener más apoyo para clasificarse a futuras competencias.

“Me siento orgullosa de ser la primera mujer en obtener la medalla olímpica, no tengo palabras para describirlo, mis metas eran grandes, siempre tuve la ambición de ser la mejor. Estar aquí es algo que no logro describir. A la juventud solo me queda decirles que luchen por sus sueños”, dijo.

Dajomes aprovechó para pedir más apoyo para la preparación de los deportistas. Evitó entrar en detalles, debido a la alegría que sentía por la medalla.

“Ahora no es el momento de hablar, pero es importante saber que si uno tiene en la mente volver a llegar a juegos no pueden pasar lo que pasó hasta ahora, los deportistas necesitan apoyo. No es fácil llegar hasta aquí“, dijo.

En enero del 2020 reclamó por la falta de un fisioterapeuta y un masajista. En ese momento apuntó al Gobierno Nacional como el responsable por la falta de apoyo.

“No fue nada fácil, para llegar aquí tuve que pasar muchas cosas, todo eso valió la pena. Estoy agradecida con Dios, mi familia, mis entrenadores, mi novio. Todo ese sacrificio y coraje dio sus resultados y aquí está la medalla”, acotó.

Al finalizar, la histórica pesista se tomó unos minutos para resaltar la carrera de Alexandra Escobar, que también participó en Tokio 2020, pero no logró una buena actuación, tras fallar en la categoría de 55 kg.

“Es mi ídolo, es la única que compitió en cinco Juegos Olímpicos, es algo digno de admirar, es increíble el amor que tiene a este deporte y todo lo que ha dado. Pasarán años sin que haya alguien como ella y hay quienes no la valoran”, resaltó.