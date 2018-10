El peruano Alonso Gamero, el más rápido del circuito de Salcedo

LEA TAMBIÉN

Con los brazos en alto y con un derroche de alegría, Alonso Gamero celebró su victoria en la tercera etapa de la Vuelta Ciclística al Ecuador, ayer en Salcedo.

El circuito, de 102 km, se corrió en el centro histórico de la ciudad de los helados de colores. Las estrechas calles de adoquín fueron uno de los obstáculos que superaron los 104 ciclistas que siguen en prueba. Si bien el 80% fue plano, hubo un ascenso que requirió del esfuerzo de los pedalistas. “Es un circuito técnico que bien puede correrse en un Campeonato Panamericano. Fue exigente, pero conté con el apoyo de mis compañeros. Luché mucho para llevarme esta camiseta para Perú y Chile”, dijo.



Tiene 25 años y está en el ciclismo desde hace 10. Todo comenzó en Arequipa la ‘Ciudad Blanca’ del sur de Perú, aunque ahora vino con el equipo chileno Safut Peteroa. Alonso Gamero ha demostrado sus condiciones en el ‘sprint’ desde la primera jornada, cuando se llevó la malla de líder de metas volantes. Ayer ganó dos de las tres en disputa y mantuvo el primer lugar .



“El objetivo era sumar la mayor cantidad de puntos en las metas volantes para mantenerme como líder, pero luego de la tercera me sentí con fuerza para pelear por la etapa”. Ingresó a la meta centímetros adelante del ecuatoriano David Villarreal que compite por la Selección de Ecuador. “Puse mi esfuerzo, pero el peruano está en buenas condiciones. Gané una meta volante y fui segundo en las otras dos”, dijo el carchense de 18 años. Como ‘tulcaneño que se respeta nace con un triciclo en sus piernas’, David comenzó pedalear desde niño.



Sus padres se trasladaron a vivir a Quito y, para no perder la costumbre ciclista, fue a la Concentración Deportiva de Pichincha para iniciar la práctica deportiva. “Me inicié en las competencias de pista con Marco Pita, por eso soy bueno para la velocidad”, añadió. Retornó a vivir a Tulcán, por eso espera tomarse la revancha el sábado, cuando se realice la última etapa, en un circuito por su ciudad.



“El recorrido pasará por La Alborada, el barrio donde vivo. Lo conozco centímetro a centímetro. Cada curva, cada adoquín”. David, que hace dos meses corrió en el famoso Tour L’Alvenir en Francia, dijo que no hay que preocuparse porque tres extranjeros han ganado las primera etapas de la Vuelta. “Ahora se vienen las etapas de montaña y en altura, donde mejor nos sentimos y donde daremos guerra”.



Tiene la ilusión de viajar a Colombia y correr allí, porque es donde se logra un nivel competitivo y porque es la puerta para viajar a Europa. “Richard Carapaz y Jonathan Caicedo nos han demostrado que con trabajo es posible llegar allá. Vamos a hacer todo lo posible”.



La jornada de ayer registró una caída donde resultaron afectados algunos ciclistas. Bolívar Chicaiza, de Cotopaxi, se cayó en la segunda vuelta. Su uniforme se rompió y dejaba ver laceraciones en una pierna y en la cadera. Resistió hasta la cuarta vuelta. En cambio, Chistian Serrano de Best PC se retiró y tuvo que ser atendido en una casa de salud. Después de tres etapas, con terreno plano, la Vuelta iniciará las etapas de altura.



Hoy llegará a Quito: saldrá a las 10:00 desde El Boliche en Cotopaxi y arribará a la capital por Pifo, la antigua vía a Nayón, la avenida Granados, Gaspar de Villarroel hasta llegar al ex Ministerio del Deporte, luego de 106,4 km. En la general se mantiene líder el español-colombiano Óscar Villarreal y en la Sub 23, el ecuatoriano Santiago Montenegro. Líder de Premios de Montaña es Yuber Contreras, de Best PC, y en metas volantes está Alonso Gamero.